富邦U18／顏采丞變「小岱安」攻守佳 高雄搶勝
富邦U18棒球賽高雄市隊今天與嘉義縣隊交手，高雄市隊比賽後半段打線發揮，終場以8比2拿勝，捕手顏采丞貢獻2分打點，顏采丞瘦身有成變「小岱安」，欣賞林岱安的攻擊和守備。
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽高雄市隊在三重棒球場與嘉義縣隊交手，高雄市隊首局靠著顏采丞適時安打先馳得點，3局靠著安打、保送、盜壘、失誤，一口氣跑回2分。
兩隊比賽前半段拉鋸，8局打完高雄3比2領先，9局靠著4安、3保送、對手2次守備失誤，一口氣攻下5分、奠定勝基；顏采丞9局也有敲出安打，再替球隊多添分數，今天總計敲出2安、貢獻2分打點。
高雄市隊此次以普門中學為主體參賽，總教練洪榮宏賽後接受媒體訪問表示，昨天首場比賽打線受制吞敗，今天有慢慢調整回來，比賽前半段中心棒次的攻擊串連還是不好，到後面才慢慢打出來。
顏采丞是此次陣中唯一的高三球員，為攻守都不錯的捕手，但這陣子出賽太過頻繁比較累，洪榮宏表示，訓練捕手看重腦袋清楚，也提到顏采丞引導投手方面進步很多，臂力不錯，雖然有點微胖，但敏捷也不錯。
顏采丞國小時可投可捕，但身材驚人，國小體重約60公斤，剛進到高中體重約93公斤，他笑說有覺得太胖了，所以開始減重，先前有減重到72公斤，目前為80公斤左右，減重成功後有覺得變得比較靈活。
布農族的顏采丞欣賞球員是中職統一獅隊捕手林岱安，「很多人說我跟他長得很像，欣賞林岱安的打擊，守備引導也很好。」
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