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富邦U18／涂兆緯2安3打點 看齊南英學長郭天信

中央社 / 新北13日電
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽台南市隊13日與台中市隊交手，台南市隊涂兆緯（圖）單場2安包辦3分打點，率隊以3比0拿勝，涂兆緯說，他的偶像是南英商工畢業的學長、現役中職味全龍隊野手郭天信。 中央社
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽台南市隊13日與台中市隊交手，台南市隊涂兆緯（圖）單場2安包辦3分打點，率隊以3比0拿勝，涂兆緯說，他的偶像是南英商工畢業的學長、現役中職味全龍隊野手郭天信。 中央社

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽台南市隊今天與台中市隊交手，台南市隊涂兆緯單場2安包辦3分打點，率隊以3比0拿勝，涂兆緯身材不算突出，偶像是學長郭天信，也會向他請教打擊和守備。

富邦U18棒球賽台南市隊今天與台中市隊交手，台南市隊8棒打者涂兆緯2局敲出二壘打送回球隊第1分，4局得點圈有人再敲出二壘打，一棒2分、幫助球隊多添保險分，涂兆緯單場4打數敲出2支安打，包辦3分打點。

台南市隊總教練何信賢接受媒體訪問表示，涂兆緯雖然都是打後段棒次，但不斷提醒球員把球打確實就好，不要想著打大支，今天得點圈有人機會涂兆緯也有把握住。

涂兆緯今天先發打8棒、守二壘，他表示，近期打擊狀況不算特別好，但這場打得不錯，有觀察到台中市隊投手變化球不準，鎖定直球攻擊，教練團也相信、讓他放手打。

涂兆緯目前高二，在母隊南英商工也是打後段棒次，戰術執行比較多，守備位置二壘、三壘、游擊都可以，但他最有自信的位置仍然是二壘。

涂兆緯身材並不突出，他的偶像是南英商工畢業的學長、現役中職味全龍隊野手郭天信，涂兆緯表示，學長的身材雖然也不算突出，但可以一直打安打，「我的身材也不是很好，希望可以跟學長一樣。」

涂兆緯笑說，郭天信的每場比賽都會看、現在變成味全龍隊球迷了，郭天信休賽季回母校時，他也會向郭天信請教守備和打擊的觀念。

郭天信 味全龍

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