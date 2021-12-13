日職／鍘西川遙輝殺雞儆猴 火腿風雲未完仍有留校察看名單

火腿找來「BIG BOSS」新庄剛志掌兵符、稻葉篤紀接任總管，隨後展開大刀闊斧改革，宣布不和外野手西川遙輝、大田泰示和投手秋吉亮續約，日本媒體《Daily新潮》更爆料，為避免「中田翔黨羽」破壞團隊和諧，火腿球團已有下一波「留校察看名單」。

據一名曾在火腿擔任教練的OB透露，對於西川遙輝、大田泰示和秋吉亮，稻葉篤紀雖表示「還是有可能簽回3人」，但大田本人卻在節目上說自己被球團單方面告知不予續約，與稻葉所說「這是球團和3人共同協議的結果」互相矛盾，總而言之，這3名選手就是被火腿解雇的。

西川遙輝先前就被爆出態度囂張、品行不良等傳聞，該名OB證實此事，提到西川就是因暴力事件離隊的中田翔黨羽之一，今年4月11日西川遙輝還對混血隊友萬波中正說出「你日光浴曬太多了吧」的種族歧視言論，而且當時一旁的多名球員都跟著一起笑，目前這些人也已成為火腿球團的留校察看名單。

報導指出，新庄剛志最注重的就是團隊和諧，先對西川遙輝開鍘有殺雞儆猴的作用，多名主力選手也開始畏懼「下一個會不會就是我」，甚至還開始在新庄和稻葉面前拍馬屁、扮好人。不過這種過度的拍馬屁也可能被看穿，造成反效果，因此這些留校察看人員若不是「發自內心」地改變態度，即使是固定先發，BIG BOSS明年季後也會考慮對他們採取不續約處分。