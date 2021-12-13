富邦U18／尹柏淮後援飆速穩守 台南擊敗台中

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽台南市隊此次投手陣容不錯，今天首戰與台中市隊交手，涂兆緯包辦3分打點，尹柏淮後援飆速149公里，終場以3比0拿下勝利。

富邦U18棒球賽台南市隊今天在三重棒球場與台中市隊交手，台南市隊此次由南英商工為主體，加入白河商工、善化高中球員組成聯隊參賽，投手群陣容不錯。

台南市隊今天派出宋連恩先發，用66球投3.1局沒被敲出安打，投出4次三振、3次四壞保送，阮裕智中繼4.1局被敲2支安打，投出5次三振，尹柏淮後援投1.1局被敲1支安打，投出2次三振，3人聯手沒讓台中市隊拿下分數。

台南市隊今天2局靠著四壞保送、涂兆緯敲出二壘打替球隊送回第1分，4局台南市隊靠著安打、保送、涂兆緯再敲二壘打，一棒送回2分，涂兆緯今天總計4打數敲出2支安打，包辦3分打點。

台南市隊總教練何信賢接受媒體訪問時表示，今天換投時機主要考量用球數隔場限制，聯隊投手群不錯，讓大家輪流上場，投手運用比較好調度。

尹柏淮今年球速進步多，目前最快球速150公里，今天在得點圈有人時登板後援，化解可能失分危機，替球隊守住勝利，他表示上場沒有多想什麼，危機登板不會緊張、平常心。

尹柏淮此次聯隊定位終結者，何信賢表示，尹柏淮蠻穩定的，也有不錯的球速。尹柏淮則提到，無論定位先發、後援都可以，就看教練團安排，後援與先發不同，先發要配速，後援可以發揮球速。

尹柏淮短期內球速進步多，但他表示登板不會特別去看球速，想辦法解決打者，不要被數字影響。