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中職／首位千勝教頭難尋 未來只有洪一中可超越自己
中職開打32年從未出現領軍千勝教頭，富邦悍將隊原任總教練洪一中只差8勝達到里程碑，不過明年轉任球團顧問，未來能否達陣暫時無解，「洪總障礙」成為後輩的高難度目標，想要超越紀錄很難。
洪一中從2004年起，歷經La new熊、Lamigo桃猿、悍將總教練，一共領軍17個球季，奪下7座總冠軍，領軍生涯是中職史上最長，奪下992勝當然穩居榜首，幾乎沒有被動搖的可能性，以後只有他可以超越自己打造的紀錄。
國內職棒開打32年以來，中職、台灣大聯盟合計只有12位教頭達成200勝紀錄，除了洪一中和已故義大犀牛隊總教練徐生明（715勝）之外，無人達到400勝紀錄，謝長亨339勝排名第3。
中職現役5位總教練之中，葉君璋領軍資歷5年最久，包括2015到18年在犀牛、悍將和今年味全龍隊，生涯合計219勝，落後洪一中多達773勝。
另4位總教練最多領軍兩年，包括統一獅隊林岳平122勝、樂天桃猿隊曾豪駒115勝，以及今年初掌兵符的中信兄弟隊林威助66勝，還有去年在兄弟領軍66勝的丘昌榮。
新生代總教練想要穩住地位，球隊能否打出夠水準的成績，甚至能不能奪下總冠軍，都是重要原因，兄弟歷經6任教頭才換來隊史第8座總冠軍，就是很明顯的例子。
洪一中能夠領軍長達17年，在中職史上確實是相當不容易的事，以他的重量級地位，未來復出挑戰領軍第1千勝，不是不可能的事。
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