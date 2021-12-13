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日職／中田翔遭降薪過半仍被嫌貴 日媒看衰復活「如荊棘之路」

聯合新聞網 / 綜合報導
中田翔由於成績慘澹，遭到大幅減薪，媒體也不看好他能夠復活。 截圖自巨人官方推特
中田翔由於成績慘澹，遭到大幅減薪，媒體也不看好他能夠復活。 截圖自巨人官方推特

今年在日本火腿、讀賣巨人效力的中田翔，整年下來僅繳出打擊率1成77、7發全壘打與20分打點的低迷表現，與過去擔任火腿主砲時期相比退化許多。除此之外還鬧出霸凌選手的場外風波，讓他遭到許多批評。

根據日本媒體「J-Castニュース」報導，由於中田翔成績不佳，讓他季後被球隊大幅減薪，年薪從本來的3億4000萬日幣，調整為1億5000萬（約相當於新台幣8307萬降至3664萬），降幅高達56％。然而即使如此，卻有許多球迷認為，依照中田翔今年慘澹的表現而言，還有如此高額的年薪，已經算是非常破格的待遇了。

報導指出，由於中田翔是擁有實績的球員，因此即便開季狀況低迷，仍被期待他能在球季後段恢復身手。後來又傳出對後輩使用暴力的醜聞，讓他遭到日本火腿的無限期禁賽，並透過交易轉隊到讀賣巨人。

然而立刻登上一軍舞台，中田翔也被質疑「為什麼在日本火腿受到無限期禁賽的選手，可以馬上在巨人的比賽中登場」。在眾多批評聲浪下，中田翔似乎也逐漸喪失信心，打擊表現始終不見起色，讓他在一二軍之間徘徊。

有體育記者指出，雖然中田翔的一壘守備，比中島宏之和洋將惠勒（Zelous Wheeler）還要優秀，但如果打擊依舊低迷，未來恐怕會繼續困在二軍。加上球隊勢必補強其他的外國洋將，因此中田翔想要大復活的難度相當高，將會是一條荊棘之路。

中田翔

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