U18女壘／1分輸美奪亞軍寫隊史最佳 中華隊囊括3項個人獎

中華隊今天在U18女子壘球世界盃冠軍戰對決美國，雙方一路僵持到7局下，美國隊靠凱格（Valerie Cagle）揮出再見安打，以1：0獲勝，完成4連霸；中華隊連兩天不敵美國，不過這次遠征秘魯奪下亞軍，創下隊史最佳紀錄。

凱格投打俱佳，用84球撐完7局演出完封勝，只被中華隊揮出4支安打，飆出13次三振，還在7局下1出局一、二壘有人時，揮出再見安打，成為美國奪冠最大功臣。

中華隊王牌投手柯夏愛也投出水準，前6局讓美國無法得分，7局下才被攻下致勝分，吞下完投敗；她用95球完成6.1局任務，被揮出6支安打，投出5次三振。

過去世青賽開放19歲以下參賽，中華隊曾在1999、2011年獲得季軍，今年前進秘魯首都利馬，預賽打出6連勝後，最後一戰2：9不敵美國，今天再次對決仍以1分之差飲恨。

中華隊葉貴萍以11分打點奪下打點王，兩支全壘打和隊友林紀紜、美國隊柯菲爾（Errin Coffel）並列第1，林紀紜因為打數較少，獲得全壘打王。

柯夏愛出賽6場（4場先發）投出3勝1敗，預賽完封勝波多黎各、捷克，6戰合計27.1局只失4分（3分自責），奪下勝投王。