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U18女壘世界盃／美國再見安完成4連霸 台灣奪亞軍創隊史最佳

中央社 / 台北13日電
中華隊在U18世界盃女壘賽冠軍賽1分惜敗美國，亞軍仍創下隊史最佳成績。 圖擷自中華民國壘球協會臉書粉專
中華隊在U18世界盃女壘賽冠軍賽1分惜敗美國，亞軍仍創下隊史最佳成績。 圖擷自中華民國壘球協會臉書粉專

U18世界盃女子壘球賽冠軍戰台灣隊今天派出王牌投手柯夏愛先發，比賽前半段僵持不下，7局被美國隊投打二刀好手凱格敲出再見安打以0比1吞敗，但台灣拿下亞軍已經是隊史最佳成績。

2021年U18世界盃女壘賽在秘魯舉行，台灣隊此次預賽打出6連勝、直闖冠軍戰，直到昨天預賽最後一戰與美國隊交手才吞下首敗，今天兩隊再度在冠軍戰碰頭，台灣隊派出王牌投手柯夏愛先發，美國隊則派出投打二刀火球派好手凱格（Valerie Cagle）先發。

柯夏愛比賽前半段展現壓制力，前6局力守不失分，直到7局面對首名打者被敲出安打、接著投出四壞保送，美國隊1人出局後靠著凱格敲出再見二壘打，順利抱回冠軍。

柯夏愛今天總計投6.1局被敲6支安打，投出5次三振，失掉1分責失分、承擔敗投；美國隊投打二刀好手凱格不僅敲出再見安打，今天先發7局僅被敲出4支安打，投出13次三振，無失分，完封台灣隊打線，幫助美國隊完成4連霸、也拿下勝投。

女壘

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