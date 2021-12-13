中職／蔡其昌回應第六隊 周思齊進言：盼工會資訊同步

中信兄弟今晚舉辦封王宴，老闆辜仲諒爆料第六隊訊息，中職會長蔡其昌在解釋時，球員工會理事長周思齊也趁機進言，希望會長能夠釋放訊息，讓工會資訊不再落後。

辜仲諒今晚透露，台灣鋼鐵有意成為中職第六隊，蔡其昌證實台鋼曾間接詢問加盟條件，兄弟球員也是球員工會理事長周思齊得知此事，也找上蔡其昌溝通，希望球員工會能夠與中職獲得同步訊息。

蔡其昌表示，上任後就請秘書長楊清瓏與球員工會保持聯繫，避免出現美職大聯盟封館的狀況，周思齊則希望球員工會能夠盡量同步，不再只是透過媒體才知道消息。

周思齊強調，球員一直處於弱勢，對於收穫訊息、回應資料都是最末端，「如果球員方可以同步收到訊息，相信可以更快釐清問題。」蔡其昌也回應，未來會密前保持聯繫。