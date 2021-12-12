台鋼有望成中職第6隊 蔡其昌：有間接詢問

中職中信兄弟今天進行封王慶功宴，辜仲諒致詞時爆料台鋼有機會成為第6隊。中職會長蔡其昌回應，台鋼確實有透過間接管道積極詢問相關事宜，不過與聯盟還沒有正式接觸。

兄弟今天進行封王遊行與球迷感謝祭，晚上全體隊職員與董事長辜仲諒進行封王慶功宴，辜仲諒在致詞時，「爆料」台鋼有可能成為中職第6隊。

之前中職已經到中華電信進行第6隊加盟簡報，加上日前立法院三讀修正通過運動產業發展條例部分條文，捐贈教育部專案核准的重點運動業，申報所得稅時，得按全數捐贈金額的150%，減除當年度營利事業所得額，讓明年催生第6隊的機率大幅提升。

對於辜仲諒的爆料，隨後會長蔡其昌回應，除了中華電信還有其他企業間接詢問，台鋼只是其中一間，「對我這個會長來講，沒有正式表達意願的，基本上都還沒有對外說，不然太複雜了，不喜歡一直拿這題目出來炒新聞。」

蔡其昌坦言，台鋼確實有透過朋友間接詢問第6隊事宜，「因為還沒有正式文件，我們也沒有跟他們有接觸，我有表達說可以來聯盟正式詢問，也會比照中華電信正式簡報，不然我也不好意思把名字講出來。」不過蔡其昌指出，在透過間接詢問的管道中，台鋼是最積極的企業。

運動產業發展條例部分條文修正過關後，蔡其昌透露，確實市場的氛圍比較樂觀，除了中華電信及台鋼，其他企業也持續在釋放第6隊的訊息。蔡其昌指出，農曆過年前還會有一次領隊會議，會跟5球團大致報告一下目前第6隊的情形。

對於第6隊加盟條件的部分，蔡其昌以原本新台幣1.2億元加盟金為例，「保證金是很大的金額，如果有些企業的信譽、規模很大，可能領隊們比較願意相信他不會搞1、2年就走了，保證金就有機會來討論，是可以彈性處理這件事情。」

另外，球員工會理事長周思齊趁此機會對蔡其昌表達，希望像類似台鋼有機會成為第6隊的訊息，以後聯盟可以與球員工會共享。