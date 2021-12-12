中職／辜仲諒爆料台鋼有意當第六隊 會長證實：間接接觸

不只中華電信。中信兄弟隊今晚舉辦封王慶功宴，老闆辜仲諒爆料，台灣鋼鐵也有意成為中華職棒第六隊，中職聯盟會長蔡其昌表示，確有其事，但因台鋼是透過第三方表達意願，因此未對外公布，「怕大家以為是炒作新聞」。

中信兄弟今天早上舉行封王遊行，下午的慶功宴上，中信慈善基金會董事長辜仲諒在致詞時透露，台灣鋼鐵集團會長謝裕民曾詢問如何加盟中華職棒，而且態度很積極。

中華職棒聯盟會長蔡其昌也參與慶功宴，面對辜董的「爆料」，他苦笑說：「原本不想說，但不只中華華電信，還有其他的企業表達興趣，以會長而言，沒有正式表達有意願，都不會對外說明。」

蔡其昌解釋，怕外界以為自己用這個方式炒新聞，因此有具體成果才會提供，如果謝董有正式聯繫，也會比照中華電信簡報，「是因為董事長剛才講了，所以我才會回應，還沒有正式文件或信函，如果有正式講，我會一視同仁」。

身兼立法院副院長的蔡其昌日前才親自確定運動產業發展條例過關，他表示，目前市場氛圍比較樂觀，而且除了台鋼外，也有其他企業間接詢問，「但是沒有新的。」也都保持接觸，其中以台鋼相對積極，有超過兩個以上的管道詢問。

目前有複數企業有意加盟，但蔡其昌認為還不會想到第七隊，「以聯盟角度，先處理第六隊，我們跟籃球不同，中華職棒有32年歷史，比較會循序漸進，哪怕有2個、3個企業也會先選第六隊。」

蔡其昌也希望能夠趕上明年選秀會前，成立第六隊，他表示：「如果季中選秀前沒有出現，就要再拖一年，我也希望在這之前。」

中職預計過年前會有一次領隊會議，蔡其昌屆時會跟五隊報告進度，但他強調，不會有結論，特別是加盟條件可能跟企業連動，如果是信譽好或是大型企業，保證金有可能彈性處理，「舉例來說中華電信，可能五隊認為半途而廢的機會低，保證金的意義下降」。