快訊

超強勢新台幣匯率明年可能告終 央行提「三大理由」

舉重世錦賽／恭喜！陳玟卉抓舉奪銅寫新猷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／返台訓練沒忘記母校 劉致榮召集校友成立校友會

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
鶯歌工商棒球隊成立校友會。 鶯歌工商校長顏龍源臉書
鶯歌工商棒球隊成立校友會。 鶯歌工商校長顏龍源臉書

22歲旅美投手劉致榮最近返台展開自主訓練，加強體能與技巧，全力備戰新球季，他也選在鶯歌工商棒球隊成立第12年聯絡校友，召集各界人士的力量，今天正式成立校友會，希望能藉由自己的號召力，幫助母隊培育更多好手。

鶯歌工商是在99學年度成立普通科體育班，招收全國各地具有棒球專長潛能的應屆畢業生，成立初期經歷各種挑戰與磨合，在總教練王傳家教練與各屆畢業生努力下，近年高中棒球聯賽與各大盃賽都有不錯的成績，並培育出隊史首位旅美球員劉致榮。

劉致榮前年10月加盟紅襪隊，簽約金達75萬美元，本季在新人聯盟只投1場就被升上1A，整季合計13場先發，戰績5勝1敗、防禦率4.23，投55.1局飆出60次三振。

這是劉致榮在小聯盟第1個完整球季，最快球速96、97英里左右，回台後訓練重點除了增加體重，希望從86公斤增到90公斤以上，也要加強肌力，為以後增加投球局數、升上更高層級做好準備。

劉致榮 棒球 小聯盟

延伸閱讀

中職／經過2次落選 李承風獲味全龍自主培訓機會

棒球／張泰山加劉致榮豪華師資 玉山打擊訓練營開訓

棒球／北市大繳回冠軍旗 大專聯賽力抗15強拚2連霸

MILB／昔日二刀流劉致榮打DH？換好球衣準備上場卻落空

相關新聞

中職／會行使FA嗎？林智勝賣關子：拭目以待

林智勝今年追平張泰山障礙，新球季每一轟都是新紀錄，問題是會穿上哪一隊球衣締造？今年符合自由球員（FA）資格的他仍以繼續打...

中職／聽到丘昌榮離隊 詹子賢有愧疚

中信兄弟隊首席教練丘昌榮轉至富邦悍將隊當總教練，交情不錯的詹子賢有提早知道消息，但也很愧疚，沒有在丘總執教時幫他打下一個...

中職／丘昌榮離開誰補洞？兄弟農場也包括教練

中信兄弟隊原任首席教練丘昌榮轉隊到富邦悍將隊，外傳還有不少教練可能被挖角，兄弟領隊劉志威表示，對於培養的人才都希望能留住...

中職／萬千象迷熱情無法擋 兄弟遊行富邦銀行前高喊邱昌榮

中信兄弟總冠軍封王遊行，隊伍後有汽機車、腳踏車、滑板車等數千輛隨行，全城High翻，行經惠中路富邦銀時，球員爆喊「富邦富...

中職／悍將挖角傳聞失焦 劉志威無奈：造成困擾

富邦悍將隊教練團改組話題搶走季後媒體焦點，獵才名單甚至點名到兄弟教練，中信兄弟領隊劉志威今天表示，各球團人事補強正常，但...

中職／狂！十萬象迷跟封王遊行 破千輛跟車塞爆台中

集了11年的熱情一口氣爆發。中信兄弟隊今天在台中舉辦封王遊行，估計10萬名球迷參與，沿路更有破千輛機車跟隨，甚至有人跑步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。