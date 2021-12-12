MiLB／返台訓練沒忘記母校 劉致榮召集校友成立校友會

22歲旅美投手劉致榮最近返台展開自主訓練，加強體能與技巧，全力備戰新球季，他也選在鶯歌工商棒球隊成立第12年聯絡校友，召集各界人士的力量，今天正式成立校友會，希望能藉由自己的號召力，幫助母隊培育更多好手。

鶯歌工商是在99學年度成立普通科體育班，招收全國各地具有棒球專長潛能的應屆畢業生，成立初期經歷各種挑戰與磨合，在總教練王傳家教練與各屆畢業生努力下，近年高中棒球聯賽與各大盃賽都有不錯的成績，並培育出隊史首位旅美球員劉致榮。

劉致榮前年10月加盟紅襪隊，簽約金達75萬美元，本季在新人聯盟只投1場就被升上1A，整季合計13場先發，戰績5勝1敗、防禦率4.23，投55.1局飆出60次三振。

這是劉致榮在小聯盟第1個完整球季，最快球速96、97英里左右，回台後訓練重點除了增加體重，希望從86公斤增到90公斤以上，也要加強肌力，為以後增加投球局數、升上更高層級做好準備。