中職／在兩大金控球隊帶兵 丘昌榮挑戰只會更大

富邦悍將人事大地震，前台體大校長林華韋接任領隊，總教練洪一中轉任顧問，中信兄弟首席教練丘昌榮成為富邦新任教頭，看似氣象煥然一新，然而，擺在丘昌榮眼前的挑戰很多，明年富邦至少要打進季後賽才算及格，後年若無法領軍打進總冠軍戰甚至奪冠，高層恐怕沒有太多耐心。

富邦進軍中職5年1冠難求，不曾拿過季冠軍，更不曾打過總冠軍戰，葉君璋、陳連宏帶兵不到2年就下台一鞠躬，就連史上戰功最彪炳的洪一中，只帶2年就轉任顧問，確實令外界意外。

富邦的問題絕非在教練團，以旅外球員為首的勢力，在球隊內部形成微妙氛圍，和中信兄弟相較，富邦主力球員實力一一比較並不會落居下風，但組成團隊卻無法產生良好化學效應，內鬥、派系、團隊不和諧、英雄主義盛行在圈內已非秘密，造成兩支金控球隊截然不同命運。

即使像是洪一中這樣有資深經歷的總教練，富邦悍將大概也是希望他能很快就能翻轉球隊，跟葉君璋、陳連宏任期相比，完整2年已經算是極限了。 聯合報系資料照片

富邦管理階層並非不知道內部問題，但問題始終擱在原地，不敢大刀闊斧改革，主因是球隊需要大牌球星當作「門面」，加上中生代、年輕球員戰力無法銜接，若動作太大可能導致戰績直探谷底，也讓葉君璋、陳連宏、洪一中難帶兵。

如今丘昌榮上任必然會面臨同樣問題，球團高層和管理階層是否能充分授權，讓丘昌榮放手一搏，打造心目中理想隊型不無疑問，畢竟過去3任主帥已說明，他們受掣肘無法完全施展拳腳，最終只能黯然交出兵符。

展望明年球季中信兄弟、統一獅依舊具奪冠競爭力，樂天桃猿只要補齊洋投戰力，再擅用一票素質不錯的本土投手群，還是有爭冠能耐，新軍味全龍季末打出令人耳目一新的球風，下季絕非軟柿子，富邦沒有原地踏步的本錢，否則新制「5取3」季後賽制，富邦很可能被拒於門外。

味全首季雖然只打出4成27勝率，但下半季的勝率已經衝上4成75，而且整季對戰是壓著悍將在打。 圖／味全龍隊提供

2017年球季結束中信兄弟釋出陳鴻文、蔣智賢、張正偉等主力球員，加上胡金龍、林哲瑄、高國輝、倪福德、林益全、林宥穎，看似兵強馬壯，卻無法繳出令人滿意的戰績，隨著這批主力球員老化、退役、被冰，前景只會更黯淡，該是打造全新球隊文化和戰力的時候了。

丘昌榮個性和善，也善於與教練、球員溝通，在體質良好的中信兄弟帶兵問題當然不大，丘總也的確領軍打出佳績，總冠軍戰只差1勝就能登頂，否則他現在應該還是中信兄弟主帥。

丘昌榮來到體質不佳的富邦，球隊內部問題又比中信兄弟多，挑戰必然比過去執教時期更大，這些問題絕非他一人能解決，需要整個富邦後勤、行政團隊、制服組全力配合，高層充分授權才有辦法。

丘昌榮能否與新任領隊林華韋（右）帶領悍將走出新局？球團的全力支持最為重要。 圖／富邦悍將隊提供

丘昌榮在中信兄弟帶兵，總冠軍戰只差1勝就丟兵符，來到富邦其實高層耐心也有限，金控球隊講求績效，明年至少得打進季後賽，若後年無法打進台灣大賽，相信富邦球團會有不一樣的想法，丘總的蜜月期恐怕不會太長。