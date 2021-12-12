日職／新庄剛志要火腿增強砲火 近藤健介設定20轟目標

日本火腿隊本季表現不振，在太平洋聯盟排名第5，全壘打只有78支是重傷害，新任監督新庄剛志要求新球季提升產量，明星外野手近藤健介設定單季20轟的目標，希望明年繳出讓教練團和自己滿意的數字。

日職12隊本季只有火腿、中日隊的團隊全壘打數不到百支，中日69轟也是最慘紀錄，比起火力最猛的巨人隊，剛好差了100支。

火腿78轟紀錄同樣不好看，比起太平洋聯盟最多轟的歐力士隊，也有55轟的差距，對戰績有一定程度的影響。

近藤本來就不是全壘打型的打者，生涯10年合計只有44轟，本季11轟已是個人單季新高，也是全隊全壘打產量最高的球員，旅日好手王柏融9轟、髙濱祐仁8轟分別排名第2和第3。

近藤目前在火腿二軍球場進行自主訓練，為了提升明年長打砲火，除了加強訓練，也從比賽影片觀察日職重砲的打擊動作，包括軟銀隊柳田悠岐、歐力士隊吉田正尚、西武隊山川穗高、廣島隊鈴木誠也、養樂多隊村上宗隆，希望從中找出可以參考、修正自己打擊的地方。

王柏融過去在中職4個球季締造86轟紀錄，赴日3季只有14轟，明年追求長打也是重點。