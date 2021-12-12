快訊

超強勢新台幣匯率明年可能告終 央行提「三大理由」

舉重世錦賽／恭喜！陳玟卉抓舉奪銅寫新猷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／新庄剛志要火腿增強砲火 近藤健介設定20轟目標

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
近藤健介。 擷圖自北海道日本火腿鬥隊士全球粉絲團
近藤健介。 擷圖自北海道日本火腿鬥隊士全球粉絲團

日本火腿隊本季表現不振，在太平洋聯盟排名第5，全壘打只有78支是重傷害，新任監督新庄剛志要求新球季提升產量，明星外野手近藤健介設定單季20轟的目標，希望明年繳出讓教練團和自己滿意的數字。

日職12隊本季只有火腿、中日隊的團隊全壘打數不到百支，中日69轟也是最慘紀錄，比起火力最猛的巨人隊，剛好差了100支。

火腿78轟紀錄同樣不好看，比起太平洋聯盟最多轟的歐力士隊，也有55轟的差距，對戰績有一定程度的影響。

近藤本來就不是全壘打型的打者，生涯10年合計只有44轟，本季11轟已是個人單季新高，也是全隊全壘打產量最高的球員，旅日好手王柏融9轟、髙濱祐仁8轟分別排名第2和第3。

近藤目前在火腿二軍球場進行自主訓練，為了提升明年長打砲火，除了加強訓練，也從比賽影片觀察日職重砲的打擊動作，包括軟銀隊柳田悠岐、歐力士隊吉田正尚、西武隊山川穗高、廣島隊鈴木誠也、養樂多隊村上宗隆，希望從中找出可以參考、修正自己打擊的地方。

王柏融過去在中職4個球季締造86轟紀錄，赴日3季只有14轟，明年追求長打也是重點。

日本火腿 王柏融

延伸閱讀

日職／不是王柏融！ 新庄剛志排快腿扛四番有獨到見解

日職／新庄剛志點名1強棒30轟 日媒盼王柏融拿出台灣至寶實力

日職／王柏融明年身價7千萬日圓 年薪遭大砍8千萬日圓

日職／新庄剛志甩掉傳統風格 曹竣崵看好王柏融將爆發

相關新聞

中職／會行使FA嗎？林智勝賣關子：拭目以待

林智勝今年追平張泰山障礙，新球季每一轟都是新紀錄，問題是會穿上哪一隊球衣締造？今年符合自由球員（FA）資格的他仍以繼續打...

中職／聽到丘昌榮離隊 詹子賢有愧疚

中信兄弟隊首席教練丘昌榮轉至富邦悍將隊當總教練，交情不錯的詹子賢有提早知道消息，但也很愧疚，沒有在丘總執教時幫他打下一個...

中職／丘昌榮離開誰補洞？兄弟農場也包括教練

中信兄弟隊原任首席教練丘昌榮轉隊到富邦悍將隊，外傳還有不少教練可能被挖角，兄弟領隊劉志威表示，對於培養的人才都希望能留住...

中職／萬千象迷熱情無法擋 兄弟遊行富邦銀行前高喊邱昌榮

中信兄弟總冠軍封王遊行，隊伍後有汽機車、腳踏車、滑板車等數千輛隨行，全城High翻，行經惠中路富邦銀時，球員爆喊「富邦富...

中職／悍將挖角傳聞失焦 劉志威無奈：造成困擾

富邦悍將隊教練團改組話題搶走季後媒體焦點，獵才名單甚至點名到兄弟教練，中信兄弟領隊劉志威今天表示，各球團人事補強正常，但...

中職／狂！十萬象迷跟封王遊行 破千輛跟車塞爆台中

集了11年的熱情一口氣爆發。中信兄弟隊今天在台中舉辦封王遊行，估計10萬名球迷參與，沿路更有破千輛機車跟隨，甚至有人跑步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。