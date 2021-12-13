日職／重名氣讓歐力士煎熬25年 中嶋聰證明關鍵在用人

富邦悍將上周宣布新任領隊將由林華韋接任，總教練洪一中也交出兵符，由原中信兄弟首席教練丘昌榮接替。從2017年富邦接手至今，才打完5年就已經更換第4任總教練，不斷更迭異動的重大人事，卻沒有反映在實質戰績上的成長，令人覺得相當可惜。

說到日本職棒這10年來，總教練更動最頻繁的球隊正是剛奪下隊史相隔25年聯盟優勝的歐力士猛牛隊，直到今年才真正找到一個可以幫助球隊振衰起敝的總教練。這段頻頻更動的指揮官人事，曾讓歐力士度過了很長的一段黑暗期，直到今年才得以擺脫萬年低迷球隊的惡名。歐力士也曾迷信過大品牌，也曾找過具有奪冠資歷的監督，還曾重金從美國外聘，但諷刺的是，最後帶領他們翻身的竟是原本名氣最小、也是最不受重視的中嶋聰。

中嶋聰選手生涯歷經阪急、歐力士、西武、橫濱、日本火腿等隊，雖然曾經是1995年歐力士奪冠當時的主戰捕手，不過長達29年的職棒生涯只拿過最佳九人、金手套獎各一次，名氣並不大，也沒有入選過明星賽，比較大的貢獻是1995年歐力士奪冠當時他是陣中主戰捕手。

反觀，歐力士從2000年之後的監督，石毛宏典、大石大二郎、福良淳一選手時代都是明星內野手，西村德文曾是2010年帶領羅德演出史上最大「下剋上」驚奇的監督，外聘的岡田彰布曾經帶領阪神虎隊拿下2005年央聯優勝，中間還重金從美國請來外籍教頭柯林斯（Terry Collins）。然而，這20年期間別說冠軍，扣除掉今年的聯盟優勝，打進A級的次數只有屈指可數的兩次，分別是2008年、2014年，另外9度墊底，平均大概2年就換一任總教練。中間還發生多次不愉快的事件，西武黃金時期的名將石毛宏典在2003年只打了20場比賽就被解任，美籍教頭柯林斯也在任期第二年（2008年）5月就辭職，岡田彰布在2012年9月就遭到「強制休養」，一連串的內部紛擾彷彿成了歐力士的例行公事。

直到中嶋聰上任才改變了這支球隊的命運。中嶋聰去年季中才臨危受命，8月底從二軍監督直升接替西村德文之後，帶兵表現獲得球團肯定因而於本季扶正，今年就一舉帶領歐力士突破重圍，把去年墊底、季前也完全不被看好的歐力士推向聯盟優勝。

筆者曾經在《鹹魚大翻生 兩聯盟寫相同勵志劇本？》撰文中介紹過，中嶋聰經過二軍監督時期的歷練，對於年輕選手的掌握度更高，接掌一軍兵符之後大幅重用過去在二軍培養的選手，知人善用換來了現在的美好戰果。本季太平洋聯盟全壘打王杉本裕太郎就是一個最具代性的例子，他到2019年為止4年球季總計才在一軍出賽35場，去年中嶋聰代理之後大力拔擢，今年打出0.301打擊率、32支全壘打、83分打點，成為2008年亞力士（Alex Cabrera）之後歐力士再度出現的3成、30轟打者。杉本裕太郎本季年薪才1400萬日圓，明年勢必大幅調薪，30歲才獲得重用，找到在職棒舞台的生存空間。然而，若不是中嶋聰的知人善用，恐怕就連「大器晚成」的機會也沒有。

另外剛獲得生涯第一座金手套榮耀的三壘手宗佑磨，也是職棒第七年才找到固定位置，如果不是二軍時代帶過他的中嶋聰，他現在可能還在內野、外野遊走，充其量只是一個「好運用的工具人」。

過去在內、外野遊走的宗佑磨今年一軍出賽139場，打出0.272打擊率、9支全壘打、42分打點，並以優異守備獲得三壘金手套獎，找到固定的位置。 擷圖自歐力士官方推特

另外高校畢業第二年就站上開幕戰先發游擊手的紅林弘太郎，才19歲就打出10支全壘打、48分打點，是隊史第一人，未來性無可限量。另外吉田凌、漆原大晟、太田椋、中川圭太都是中嶋聰在二軍監督時代所熟悉的選手，上任一軍之後善加運用這些選手的特性化為球隊戰力。

回顧整個球季，歐力士今年補強其實效果有限。洋將瓊斯（Adam Jones）雖然偶有佳作，不過整季只在一軍出賽72場，0.234打擊率、4支全壘打、23分打點的成績，與他高達4億日圓的年薪完全不符。投手方面也沒有10勝級的洋投，季中補強的史帕克曼（Glenn Sparkman）、瓦格斯（César Vargas）兩名洋投也不堪用。加上球季後半段還發生打擊王吉田正尚受傷長期缺陣，因此這一冠的到來格外不容易。中嶋聰今年的成功絕非偶然，由於他知人善用，適才適所的安排，才能把一樣的材料，炒出不一樣的菜色。

也因為如此，歐力士長期以來更迭不斷的監督人事問題總算可以安定下來，不再成為每兩年固定發生的場外焦點。