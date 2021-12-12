韓職／前紅襪選秀狀元連3季強投 LG砸120萬美元續簽

南韓職棒各隊備戰新球季，陸續簽定洋將，LG雙子隊今天宣布，再和32歲美籍右投凱利（Casey Kelly）簽下1年合約，明年保障薪資120萬美元，另有最高30萬美元的激勵獎金。

凱利在2008年美職選秀會首輪被紅襪隊挑中，兩年後因為岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）交易案被換到教士隊，2012年登上大聯盟，前後4個球季歷經4支球隊投出2勝11敗、防禦率5.46，前年轉戰韓職加盟LG。

凱利生涯首次到亞洲打球，連續3季繳出2位數勝投，包括本季30場先發投出13勝8敗、防禦率3.15、奪三振142次，成為隊上投手三冠王，球團高層沒有理由不留人。

韓職從前年球季至今，凱利合計42勝、防禦率3、奪三振402次、投530.2局都在所有投手排名第2，成為聯盟穩定性最高的投手之一，本季賺進140萬美元。

韓職各隊洋投上限是兩人，LG前天簽下本季效力金鶯隊的30歲右投普魯柯（Adam Plutko），明年薪資50萬美元，另有最高30萬美元的激勵獎金。

LG簽定這兩名洋投，意謂今年投出10勝的29歲左投蘇亞雷斯（Andrew Suarez），明年不會回到隊上。