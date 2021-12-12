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中職／佛斯特參加遊行直呼幸運 預告明年見

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟一軍外籍投手教練佛斯特（左後）帶著妻小一起參加封王遊行。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟一軍外籍投手教練佛斯特（左後）帶著妻小一起參加封王遊行。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊外籍投手教練佛斯特待到最後一刻，今天跟著球隊體驗完封王遊行才要帶著妻小搭機，他說這次感受比去年好很多，因為還外帶「冠軍榮耀」回家，也跟球迷預告明年還會再相見。

佛斯特去年12月底就抵台，在防疫旅館中跨年，今年因為班機訂位有點狀況，成為兄弟最晚離開的外籍成員，剛好趕上封王遊行，讓他直呼幸運：「看著那麼多球迷穿著中信兄弟球衣，一整年的辛苦努力，在這一刻覺得值得了。」

今年兄弟教練團被點名傳聞不少，但至少投手教練不會改變，佛斯特透露，已經獲得合約，明年會繼續帶著家人來台，為兄弟球團效力。

從2017年開始加入中信兄弟球團，佛斯特到今年一起等到隊史暌違11年的冠軍，他認為最大的禮物就是看到選手在場上的成長，「靠著自己的能力去挑戰對手，不斷的試驗、失敗當中學習，到今天他們可以完成這個了不起的成就」。

佛斯特也透露，自己從不會在休息區指示投手配球，而是讓選手自己在場上學習、累積經驗，「可以看到他們站在投手丘上，替自己的生涯拿下一座冠軍，很幸福。」

過程中佛斯特也與林恩宇不斷鼓勵投手，要有主宰比賽的氣勢，遇到危機才不會被擊倒，開會時不斷告訴他們，「你們就是冠軍，只是自己還不知道而已」。

結果真的預言成真，佛斯特去年離家11個月，結果帶著「輸家」身分回家，感覺不是滋味，今年帶著家人一起來台，結果親眼見證奪冠，「今天這班回程飛機感覺一定比去年好很多。」

佛斯特更稱讚老婆也是一位「冠軍」，因為一個人在異鄉照顧三名小孩，沒請保母、也沒有親人幫忙，「她真的太棒了」。

中信兄弟

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