中職／聽到丘昌榮離隊 詹子賢有愧疚

中信兄弟隊首席教練丘昌榮轉至富邦悍將隊當總教練，交情不錯的詹子賢有提早知道消息，但也很愧疚，沒有在丘總執教時幫他打下一個總冠軍。

悍將隊周五宣布人事異動，由丘昌榮接掌兵符，詹子賢透露，前一天就知道丘哥已經做好決定，「他也說，捨不得我們這些年輕的、比較久的，還是有感情。」

但看到丘昌榮決定到外面闖闖，詹子賢也給予祝福，「可能他想要人生更精彩一點吧，以後遇到富邦會跟他敬一下禮，看他會不會再跳舞」。

丘昌榮在2020年曾率領兄弟打進總冠軍賽，但在3勝1敗領先下遭到統一獅隊逆轉，詹子賢也說：「很愧疚，在他當總教練時沒替他打下一個總冠軍，希望他以後能帶一個自己很驕傲的隊伍。」

詹子賢今天初次體驗封王遊行的滋味，他說：「就像夢中想像的開心氛圍，很好玩，一直亂喊都不會累。」不過他印象最深的是差點被樹枝打中，因為搭乘雙層巴士剛出發時，詹子賢還在跟路旁球迷打招呼，沒想到一回頭看到樹枝迎面而來，還好有閃掉。

兄弟確定封王後，詹子賢也去醫院開刀清除骨刺，目前開始慢慢凹角度，預計兩周後拆線就可以訓練，要趕上春訓應該沒問題，「一開始球隊戰績不順的時候會覺得特別辛苦，拿到了就覺得值得了，開刀也值得」。