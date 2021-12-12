中職／爸爸沒體驗過的封王遊行 王威晨希望再來10次

中信兄弟隊今天在台中市舉辦封王遊行，創下隊史第一次，隊長王威晨希望未來再參加10次，也想起過去跟父親王光輝從球場走回飯店的回憶。

兄弟球迷在台中再現黃潮，滿滿的球迷一路跟著封王巴士，熱情讓王威晨首次體驗封王遊行就上癮，還跟隊友詹子賢一起許願，「希望可以每天都遊行，再來個10次好了，目標定遠一點。」

王威晨有先想像過遊行熱潮，真的看到時跟預想差不多，印象最深刻是路過台中捷運文心崇德站時，被人潮嚇到，「到捷運站那邊的時候，真的超多人」。

中信前身兄弟象未曾舉辦正式遊行過，王威晨印象經歷過最接近遊行的體驗，就是5歲左右時，跟著媽媽一起到台北棒球場接父親下班，看到球迷跟著球隊走出來，「就像今天這樣的感覺。」

中職近年開始落實屬地主義，從Lamigo桃猿在桃園封王遊行開始，統一獅去年也在台南舉辦，到今年的台中熱潮，王威晨感覺很棒，「美國大聯盟、NBA都跟城市結合，往這個方向發展是很好的現象，希望有越來越多人一起共襄盛舉」。