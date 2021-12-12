中職／會行使FA嗎？林智勝賣關子：拭目以待

林智勝今年追平張泰山障礙，新球季每一轟都是新紀錄，問題是會穿上哪一隊球衣締造？今年符合自由球員（FA）資格的他仍以繼續打球為目標，請大家在申請資格截止期限前「拭目以待」。

林智勝在球季最後一戰敲出生涯第289轟，追平張泰山並列生涯全壘打王，而2015年已經行使過一次FA的他，若二次行使轉隊費將減半，加上話題效應，行情看漲。

至於是否會行使FA，林智勝今天參加兄弟封王遊行時表示，目前只有跟經紀公司討論，經紀公司有考慮球員生涯結束後繼續擔任教練，但自己的想法比較單純，「我是能打就繼續打，要退再說」。