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中職／林威助率隊奪冠討獎勵 金本知憲要「親一下」

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊今天在台中舉行封王遊行，最後回到洲際球場進行簽名會，總教練林威助全程參與。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊今天在台中舉行封王遊行，最後回到洲際球場進行簽名會，總教練林威助全程參與。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊相隔11年再奪冠，球迷的熱情在今天完全釋放，總教練林威助初次體驗封王遊行，也說自己等了19年才一冠，跟日本球界友人報喜時，前阪神虎隊監督金本知憲還說要「獻吻」恭喜他。

台中出身的林威助參加今天的遊行，路過家附近時還看到哥哥就在路邊加油，他說：「原本在市政府就覺得很多人，結果一路上每個點都有球迷等待、放鞭炮，甚至大樓上也有滿滿球迷，沒有拿到總冠軍真的沒辦法體會到這種感覺。」

能夠幫助中信兄弟隊在台中奪下總冠軍，林威助說：「我覺得非常光榮。」兄弟上一次奪冠是11年前，董事長辜仲諒個人等了20年，林威助說：「其實我也等了19年，職業生涯在阪神11年、兄弟8年，第一次的總冠軍遊行很光榮也很幸福。」

雖然2003年林威助效力阪神虎隊時，有跟著球隊拿下中央聯盟優勝，但他認為跟日本一還是有差，這次帶隊拿下中職總冠軍，也跟在日本的學長、朋友回報。

林威助的前隊友、現任球評金本知憲向他恭喜：「哇！這麼厲害啊，第一年就有這樣的成績不容易。」結果林威助向金本討獎勵時，金本回說：「那我親你一下好了。」

拿下總冠軍後，接下來就是準備挑戰二連霸，林威助說：「明年其他四隊砲口一定會對著我們，打起來一定會非常辛苦。」對於球員的要求跟今年一樣，把態度展現在球場上，預計1月中開始重訓營、過年後展開春訓。

中信兄弟隊今天在台中舉行封王遊行。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊今天在台中舉行封王遊行。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊今天在台中舉行封王遊行。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊今天在台中舉行封王遊行。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊今天在台中舉行封王遊行，總教練林威助（右二）與台中市長盧秀燕（右三）合比愛心手勢。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊今天在台中舉行封王遊行，總教練林威助（右二）與台中市長盧秀燕（右三）合比愛心手勢。記者黃仲裕／攝影

林威助 阪神虎 中信兄弟

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