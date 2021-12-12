中職／林威助率隊奪冠討獎勵 金本知憲要「親一下」

中信兄弟隊相隔11年再奪冠，球迷的熱情在今天完全釋放，總教練林威助初次體驗封王遊行，也說自己等了19年才一冠，跟日本球界友人報喜時，前阪神虎隊監督金本知憲還說要「獻吻」恭喜他。

台中出身的林威助參加今天的遊行，路過家附近時還看到哥哥就在路邊加油，他說：「原本在市政府就覺得很多人，結果一路上每個點都有球迷等待、放鞭炮，甚至大樓上也有滿滿球迷，沒有拿到總冠軍真的沒辦法體會到這種感覺。」

能夠幫助中信兄弟隊在台中奪下總冠軍，林威助說：「我覺得非常光榮。」兄弟上一次奪冠是11年前，董事長辜仲諒個人等了20年，林威助說：「其實我也等了19年，職業生涯在阪神11年、兄弟8年，第一次的總冠軍遊行很光榮也很幸福。」

雖然2003年林威助效力阪神虎隊時，有跟著球隊拿下中央聯盟優勝，但他認為跟日本一還是有差，這次帶隊拿下中職總冠軍，也跟在日本的學長、朋友回報。

林威助的前隊友、現任球評金本知憲向他恭喜：「哇！這麼厲害啊，第一年就有這樣的成績不容易。」結果林威助向金本討獎勵時，金本回說：「那我親你一下好了。」