中職／曾為國家放棄挑戰職棒 林華韋38年後為悍將操盤

台灣體育運動大學前校長林華韋接任富邦悍將隊領隊，成為中職季後焦點話題，這位63歲棒壇大老生涯首次進入中職，如何改造悍將隊值得期待；其實林華韋早在1983年就有機會挑戰日本職棒，但他為了國家決定留在業餘球隊，隔年在洛杉磯奧運棒球賽如願奪下銅牌，攀上球員生涯最高峰。

1984年洛杉磯奧運棒球賽在道奇隊球場進行，當時仍非正式比賽項目，而是示範表演性質；中華隊集結投打菁英，首場比賽對決地主美國隊就展現氣勢， 一路僵持到最後才以1：2落敗。

中華隊王牌投手郭泰源獨撐全場，被揮出9支安打，狂飆12次三振，雖然吞下完投敗，但飆出158公里速球震驚全場，獲得美國棒界極高評價。

這場台、美大戰吸引爆滿52319人觀戰，至今仍是中華隊在歷年國際賽最多觀眾紀錄，我方受制於美國先發投手胡佛（John Hoover）的球路，全場僅有4支安打，擔任三壘手的林華韋就包辦兩支。

中華隊在分組預賽以2勝1敗晉級4強，準決賽和日本隊打到延長10局1：2落敗，無緣闖進金牌戰，最後一戰和南韓隊爭奪銅牌，先發投手莊勝雄投10.1局只被揮出兩支安打、投出13次三振，杜福明後援3.2局只被1安，聯手讓對方掛零，打完延長14局3：0獲勝。

此役14局上，李志俊先揮出安打，林華韋關鍵三壘打攻下全場第1分，楊清瓏追加兩分全壘打奠定江山；林華韋在本屆賽事22個打數揮出8支安打，包括對南韓之戰勝利一擊，打擊率3成64，被喻為中華隊奪銅大功臣。

林華韋原來效力日本社會人球隊山葉發動機隊，1983年解散後，他婉拒職業隊邀約，加入日本河合樂器隊；當時國際賽還未開放職業球員參賽，一直到1998年世界盃棒球賽才解禁，2000年雪梨奧運是第1個有職棒球員參賽的奧運會。

中華隊在洛杉磯奧運的兩大王牌投手郭泰源、莊勝雄，從1985年起都到日職發展，林華韋、楊清瓏、杜福明、曾智偵、江泰權、趙士強、葉志仙、吳復連、呂文生一直待在棒界，培養出眾多子弟兵。