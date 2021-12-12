聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／丘昌榮離開誰補洞？兄弟農場也包括教練
中信兄弟隊原任首席教練丘昌榮轉隊到富邦悍將隊，外傳還有不少教練可能被挖角，兄弟領隊劉志威表示，對於培養的人才都希望能留住，但球隊的農場系統不只球員，也包括教練，「重點是我們有沒有準備好足夠的人員」。
悍將周五宣布由丘昌榮接下新任總教練一職，兄弟近期籌備封王遊行為主，還沒討論教練團安排，劉志威表示：「空出來的位置一定會有人補上，但要等近期活動結束後，內部再進行討論、溝通，現在這個時間點還沒辦法對外說。」
外傳兄弟奪冠教練團中有不少人被悍將隊鎖定，人才可能流失，劉志威表示，當然希望留住現有教練團，畢竟是球團培養出的人才，對教練的培育也有階段性的計畫，「所謂的農場不只是球員，教練也是一樣。」
劉志威也說，如果中間大家有不同想法，這是很正常的事，「重點是我們有沒有準備好足夠的人員，按照原本的計畫去進行。」
被點名悍將挖角目標的黃泰龍、林恩宇今天都出席封王遊行，王建民與二軍教練團、球員則將參加稍後的慶功晚宴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言