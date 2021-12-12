中職／悍將挖角傳聞失焦 劉志威無奈：造成困擾

富邦悍將隊教練團改組話題搶走季後媒體焦點，獵才名單甚至點名到兄弟教練，中信兄弟領隊劉志威今天表示，各球團人事補強正常，但目前感覺對方還沒動作媒體就開始點名，「造成大家困擾」。

悍將隊新任總教練是原本中信兄弟隊首席教練丘昌榮，未來改組成員有媒體陸續點名，兄弟被點名的有王建民、黃泰龍、林恩宇，樂天桃猿隊也有許銘傑、林英傑，統一獅隊杜福明被點名後則已經否認，另外台北興富發隊的吳復連、呂明賜、黃欽智、李安熙都成傳聞人選。

對於自家教練被點名挖角，劉志威今天參與兄弟封王遊行受訪時表示，季後球團人事調度、補強都是職業運動正常活動，「照理來講應該是檯面下動作，現在感覺很多事還沒有動作、還沒有結論，媒體就開始點名，造成大家困擾。」

劉志威表示，不清楚哪個環節出了問題，「這對我們球隊、當事人，包含富邦本身也是困擾，這樣的方式不是很洽當」。

對於目前球隊教練團是否有異動，劉志威表示，球季結束後的一、二軍教練談約，會照球隊自己的步調，「不可能因為媒體點名，我們就配合去做，還是照我們的步驟，按照時間去談合約」。