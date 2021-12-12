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中職／狂！十萬象迷跟封王遊行 破千輛跟車塞爆台中
集了11年的熱情一口氣爆發。中信兄弟隊今天在台中舉辦封王遊行，估計10萬名球迷參與，沿路更有破千輛機車跟隨，甚至有人跑步跟隨，重現百萬象迷黃潮。
兄弟繼2010年後，拿下今年中華職棒總冠軍，落實屬地主義後第一次在台中奪冠，也安排在台中舉辦遊行，從台中市政府出發，一路繞行市區，最後抵達台中洲際棒球場，走過滿滿球迷排列出的「英雄谷」，在歡呼聲中走進球場。
台中市市長盧秀燕去年打賭兄弟封王，結果輸了賭注要戴獅子頭套跑行程，今年終於見證兄弟封王，盧秀燕也在封王遊行典禮上說：「感謝中信兄弟隊今年沒有讓我戴獅子頭套，也跟大家預約明年二連霸，不見不散。」
中信球團估計，光是出發點就超過2000人集合，參與的球迷人數破10萬人，汽機車、腳踏車、滑板車等載具，更有破千台跟著繞行。
加上台中市政府，遊行路線上共右6個應援站點，也都擠滿了兄弟球迷，就只為了要跟球員加油打氣，不少小朋友跟著家長一起出現，也有球迷帶著小嬰兒參加，兄弟上一次奪冠時，他們恐怕都還沒出生，這一冠等得有夠久。
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