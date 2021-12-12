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富邦U18／高一韋宏亮潛力佳 教頭評不輸平鎮穀保強隊投手

中央社 / 新北12日電
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽開打，新北白隊高一投手韋宏亮（圖）12日後援1局無失分，最快球速141公里，潛力備受看好。中央社
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽開打，新北白隊高一投手韋宏亮（圖）12日後援1局無失分，最快球速141公里，潛力備受看好。中央社

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽開打，新北白隊高一投手韋宏亮後援1局無失分，最快球速141公里，韋宏亮潛力備受看好，教頭直言高一就有不錯球質，不輸平鎮、穀保等強隊投手。

富邦U18棒球賽今天開打，新北白隊在新莊棒球場與宜蘭縣隊交手，兩隊8局打完新北白隊6比2領先，新北白隊9局換上高一投手韋宏亮後援，控球稍微有點不穩，用22球投1局，沒被敲出安打，投出1次四壞保送、1次三振、無失分，球隊終場以6比2拿勝。

韋宏亮母隊鶯歌工商總教練王傳家先前就曾提到此名投手潛力可以期待，新北白隊總教練陳志強今天受訪也提到，韋宏亮集訓時就展現壓制打者的能力，母隊教練團有反映，韋宏亮不太會緊張，可以放在救援投手位置讓他練練心臟。

陳志強稱讚韋宏亮很有潛力，才高一球質不錯，最快球速可以突破140公里，不會輸穀保家商、平鎮高中等強隊的投手。

韋宏亮表示，今天後援登板沒有緊張，壞球偏多的原因是不太習慣投手丘的高度，韋宏亮畢業於宜蘭三星國小，會開始打棒球主要是興趣，國中因為跨學區就讀按規定被禁賽2年，他表示期間教練團也有安排課程調整。

韋宏亮目前最快球速可投到141公里，除了直球外變化球種也多，有滑球、指叉、變速、伸卡，最有自信的是指叉球，他也希望球速可以再提升，目標投破145公里。

韋宏亮表示，升上高中後教練團有幫忙調整下盤，先前下盤力量不足、影響控球，教練團幫忙調整後，控球有改善滿多的，對於接下來參加木棒聯賽也很期待。

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