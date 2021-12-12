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富邦U18／黃弘劼用正念呼吸中繼好投 富邦U18新北白搶勝

中央社 / 新北12日電
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽12日開打，新北白隊側投黃弘劼（圖）中繼5局無失分、好投壓制，率隊以6比2擊敗宜蘭縣隊。中央社
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽12日開打，新北白隊側投黃弘劼（圖）中繼5局無失分、好投壓制，率隊以6比2擊敗宜蘭縣隊。中央社

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天開打，新北白隊側投黃弘劼中繼5局無失分、好投壓制，他善用正念呼吸上場表現更穩定，率隊以6比2擊敗宜蘭縣隊，是總教練口中贏球關鍵。

富邦U18棒球賽今天兩地開打，新北白隊在新莊棒球場迎戰宜蘭縣隊，兩隊比賽前半段拉鋸，黃弘劼4局球隊3比2領先時登板中繼，總計投5局僅被敲出1支安打，投出8次三振、無失分，幫助球隊守住領先局面。

新北白隊5局再起攻勢，靠著2安、4保送，單局攻下3分、奠定勝基，新北白隊第2棒張浩禶單場3安1打點，打擊表現最亮眼。

新北白隊總教練陳志強接受聯訪表示，今天比賽黃弘劼表現是重點中的重點，在分數接近時上場投球穩住局面，幫助球隊吃了很多局數，有穩定軍心的作用。

新北白隊此次由秀峰高中、鶯歌工商、崇義高中、莊敬高職4隊組成聯隊參賽，評估戰力後，鶯歌選入10名球員、秀峰8名球員為主體。

陳志強表示，去年富邦U18時黃弘劼也有被選入聯隊中，穩定性、抗壓都不錯，今年升上高三，也是此批球員中經驗最好、最穩定的投手，如果球速可以提升就更好，今天展現不錯的控球能力，直球尾勁不錯，與往左右兩邊跑的變化球搭配，收到好的成效。

黃弘劼自評今年投球的穩定度比去年好，從去年開始母隊鶯歌工商安排正念呼吸的靜坐課程，可以讓心情沉澱，上場也比較不容易緊張，技術層面教練團也有幫忙調整，在拉長投球局數時控球不會跑掉。

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