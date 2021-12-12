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U18女壘／中華隊不敵美國終止6連勝 明天冠軍賽再交手

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中華隊先發投手游優投兩局失4分，只有1分自責。圖／取自WBSC官網
中華隊先發投手游優投兩局失4分，只有1分自責。圖／取自WBSC官網

U18女子壘球世界盃預賽最後一天賽事，中華隊對決明天冠軍賽對手美國，先發投手游優投兩局被揮出8支安打、失4分（1分自責），提前在6局結束以2：9落敗，終止開賽6連勝紀錄。

中華、美國交手前，兩隊都是6連勝，提早晉級冠軍賽，今天在預賽最後一戰碰面，中華隊首局就從美國先發投手夏芬（Raelin Chaffin）的手中攻下兩分，美國2局下扳回3分，反以3：2超前，3、4局下各得1分，6局下追加4分，終場以7分之差大勝。

中華隊1局上靠邱羿璇、張詠琦、葉貴萍安打攻下兩分，但從第2局開始受到夏芬壓制，到比賽結束只出現1支安打，美國面對中華隊3名投手則有13安，預賽7戰全勝。

葉貴萍今天攻進兩分打點後，預賽7戰累積11分穩居榜首，兩支全壘打和林紀紜、美國隊柯菲爾（Errin Coffel）並列第1。

過去世青賽開放19歲以下參賽，中華隊曾在1999、2011年獲得季軍，今年前進秘魯首都利馬，首次在U18亮相，確定寫下隊史最佳紀錄，明天再戰美國爭取首座冠軍。

本屆賽事共有8隊參賽，中華、美國明早5點（台灣時間）進行冠軍賽，有興趣的球迷可透過https://www.youtube.com/watch?v=UTfkAA84LAk觀戰，波多黎各、墨西哥將進行季軍戰。

中華隊

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