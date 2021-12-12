中職／史上最瘋狂慶功場面 象迷曾在南京東路「暴動」

中信兄弟隊暌違11年再奪總冠軍，今天將在台中市舉行封王遊行，回顧中職過去封王場面，兄弟1992年在日籍「鐵血教頭」森下正夫領軍下，奪下隊史首冠，也是史上唯一「金冠軍」，上萬名象迷攻占台北市南京東路的驚人之舉，至今仍讓很多人難忘。

中職1990年開打，兄弟第1個球季在4隊排名墊底，第2季排名第3，未有機會進入總冠軍賽；森下正夫1992年以代總教練的身分，打出完全不一樣的氣勢，連續包辦上、下半季冠軍，依照當時中職規章，不必進行爭霸戰、直接獲得總冠軍。

不過聯盟在季後另外安排「金冠軍挑戰賽」，由兄弟對決味全龍、統一獅、三商虎隊及統一獅隊組成的明星聯隊，兩軍在台北、台中、高雄打了6場比賽，兄弟以4勝2敗結束系列賽，奪下中職空前絕後的「金冠軍」。

1992年11月5日在台北市立棒球場進行的挑戰賽最後一戰，雙方打到延長13局，「萬人迷」王光輝揮出再見安打，幫助兄弟9：8獲勝，結束這場5小時4分的馬拉松大賽，也是中職開打前3年最漫長的一戰。

年輕球迷恐怕很難想像職棒草創期的「另類」慶功場面，兄弟29年前贏得這場關鍵比賽後，球員和象迷直接從台北球場走到兄弟飯店，敦化北路、復興北路之間的南京東路形成一片黃海，人潮多到幾乎淹沒車道，高分貝的汽笛聲此起彼落，甚至有人用「暴動」形容瘋狂場面。

兄弟贏得金冠軍後，領隊洪瑞河率領全隊前往澳洲旅遊10天，這是球團季前對球員做出的承諾；森下正夫完成歷史性任務，把領軍重任交給另一位日籍教練山根俊英，兄弟1993、94年連續封王，成為史上首支締造3連霸的球隊。