中職／當球芽頒獎嘉賓 林益全笑稱顛峰10多年了

球芽基金受到台積電「棒助小英雄」計畫的支持，今年在新竹縣5所國小推廣閱讀，今天在新竹縣喜閱節暨台灣閱讀節進行頒獎典禮，同時設置遊戲攤位與縣民互動，球星林益全現身也引起現場一陣騷動，面對小朋友提問何時是生涯顛峰，林益全回答：「我一直在顛峰啊，顛峰十多年了！」

球芽基金在新竹縣投入服務第一年成效卓著，目前已完成5間學校棒球閱讀角的設置，並策畫「棒球主題書展」，正在新竹縣公共圖書館展出中，同時也設置獎學金與閱讀獎金勉勵品學兼優、喜歡閱讀的小朋友，為了獎勵小朋友優異的表現，知名運動品牌Under Armour、柏斯林、MagMga還魂梅、當支蜜都提供了相當豐富的獎品，獎項內容超過新台幣1萬元。

今天在新竹縣喜閱節暨台灣閱讀節邀請林益全擔任頒獎嘉賓，他在閱讀講座以自身經驗分享，笑稱自己在國小時候成績不錯，可以說得上是「文武雙全」，但到了國高中後課業繁重的確就面臨了些困境。

林益全表示，自己從來沒有放棄過不斷的持續進修學習，提到自己已經完成了碩士學位，未來如果有機會依然想繼續進修。

有小朋友提問：「什麼時候是你生涯的顛峰呢？」林益全笑稱：「我一直在顛峰啊，顛峰十多年了！」幽默的回答也讓現場笑聲不斷。

林益全勉勵小朋友，即使成為很會打棒球的選手，也會遇到記者採訪，把採訪的內容說好都是一門學問，而透過閱讀與學習都能讓溝通更加順暢，希望小朋友都能跟他一樣保持不斷閱讀與學習的習慣。

味全龍隊球星吉力吉撈．鞏冠則現身花蓮書香嘉年華現場擔任頒獎嘉賓，並以自身經驗勉勵小朋友養成閱讀習慣的重要性。

今年花蓮地區棒球獎學金的羅道厚得主是水源國小徐恩時，國小六年級的徐恩時除了是棒球隊選手，也是學校舞蹈社團的成員之一，師長對於徐恩時都相當的稱讚，認為徐恩時從棒球隊中學會了自律與時間規畫，在課業、棒球與社團活動中都能樂在其中且有好表現。