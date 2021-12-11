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鋁棒聯賽／高苑奪第3冠 阻擋平鎮3連霸

中央社 / 記者楊啟芳台北11日電
110學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）11日進行冠軍戰，高雄市高苑工商（圖）終場以4比3擊敗桃園市平鎮高中，抱回隊史第3座金盃。 （學生棒球聯盟提供）中央社
110學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）11日進行冠軍戰，高雄市高苑工商（圖）終場以4比3擊敗桃園市平鎮高中，抱回隊史第3座金盃。 （學生棒球聯盟提供）中央社

高中棒球聯賽鋁棒組今天進行冠軍戰，高苑工商在謝義城、黃彥博2名高一投打雙雄帶領下，以4比3擊敗平鎮高中，繼101、104學年度後，抱回隊史第3座金盃，阻擋平鎮3連霸。

高苑連2年與平鎮在冠軍戰對決，平鎮開賽利用觸身球展開攻勢，田明倫、李勛傑接連敲安打先馳得點；不過高苑1局下則在2出局後以不死三振上壘，高志誠、簡百廷接連安打，接著平鎮游擊手失誤，黃彥博擊出二壘安打，單局進帳3分逆轉。

平鎮在3局上1出局後，靠著曾譯威、田明倫安打連發追回1分，此時高苑先發投手何靖出現觸身球，讓高苑決定換上左投謝義城，雖先出現觸身球，再被胡振利敲出安打，讓平鎮追平比分，不過之後謝義城就穩定下來，雙方3比3比數維持到5局結束。

到了關鍵6局下，高苑在2出局後，靠著陳柏恒擊出三壘安打站上得分大門口，再靠黃彥博安打攻下超前分，最後高苑就用1分差、以4比3獲勝，自93學年度分成木棒、鋁棒組後，高苑拿下第3座金盃。

高苑總教練李來發直呼，「真的不簡單，這批選手身材沒有特別突出，但很想贏球，難能可貴」，李來發指出，接替先發投手投球的謝義城很重要，他球速雖然不快，但投球技巧不錯，未來可以期待。

高苑第7棒黃彥博單場3打數3支安打，包辦3分打點，也是關鍵之一，最後獲得MVP大獎。李來發指出，黃彥博的腳程快、打擊有力道，且2好球後不容易被三振，能打得到球，這次表現也很關鍵。

平鎮高中 李來發

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