中職／最後的悍將？陳鴻文亮相球迷喊：大哥不要走

陳鴻文對於是否行使自由球員權利仍在猶豫中，今天出席富邦悍將隊球迷日活動，球迷大喊「大哥不要走」，陳鴻文也抒發心境，每年沒進季後賽都很痛苦，但感謝球迷一路不離不棄，「我相信在不久的將來，不一定是明年，也可能是後年，我們富邦悍將會拿出更好的成績。」

陳鴻文年資滿8年，投入中職時已就讀大學4年以上，在下周三前將決定是否行使FA權利，挑戰自己身價。

陳鴻文今天出席球團活動，對於是否行使FA還沒有定論，見面會上輪到他發言時，球迷先鼓譟「大哥留下來」、「不要走」。

陳鴻文先是感謝球迷不離不棄的支持，「每一年到季末，就是這個時候最痛苦，沒有打進季後賽，成績不是那麼理想，我們是走得比較慢，但是每年都看到進步，雖然帳面不是那麼好看，但是是實質的進步，每年努力都是為了展現更好的技術。」

他期許，「我相信在不久的將來，不一定是明年，也可能是後年，我們富邦悍將會拿出更好的成績。」

林哲瑄從2017年季中接任隊長至今，悍將至今無冠，他也感觸很深，「更努力是希望有一天能被看見，但…每次都是。」話還沒說完，輕嘆了一口氣，陳鴻文見狀拍拍他的肩，先逗樂現場球迷，林哲瑄接續說完，「我們不會放棄，會繼續努力、堅持到最後，拿到期待的總冠軍。」