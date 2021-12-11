中職／「釣蝦場」怎麼打烊了？林哲瑄點出自己變得保守

林哲瑄以守備闖蕩江湖，今年全季卻發生7次失誤，守備率寫下生涯新低，恐將是他首次符合資格卻未取得金手套，以往有著「釣蝦場」美稱的守備出了什麼狀況？林哲瑄點出變得保守的自己。

林哲瑄2016年展開第一個中職完整賽季，也在外野蟬聯4屆金手套，直到去年才因出賽未達門檻（80場）而中斷4連霸，今年雖再度達標，但全季7次失誤、守備率0.968，想要再奪金手套有難度。

林哲瑄解釋今年的守備狀況，問題並非出在身體狀況，「棒球有時候想太多，反而會不太自在， 會去在意一些東西，變得更保守、不敢去做，無法隨性去做，結果反而不好，失誤也是因為這樣造成的。」

他今年大傷小傷不少，包括關節唇、左膝內側腹韌帶撕裂，球季中後段就有滿長一段時間都是帶傷出賽，他也透露左膝的傷勢至今仍在養傷、尚未完全恢復，目前已經重啟重訓、先恢復肌力，下周將跟著郭泓志展開重訓課表，而非以往的師大，背後有他的暖心考量。

林哲瑄說：「今年因為小朋友出生，回到台南幫忙，不然太太一個顧兩個有點太累了。」