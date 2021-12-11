中職／「蔣砲」力求明年復出 貼出訓練照展現強大毅力

富邦悍將重砲手蔣智賢，今年因右肩傷勢而提前報銷本季賽事，只在一軍出賽11場。而迫不急待想回歸一軍賽場的他，也在臉書向球迷報告近況，並抱有強勢歸來的決心。

蔣智賢雖然傷癒復出後，就在二軍首場開轟，但守備能力似乎還不足以躍上一軍，遲遲等不到機會在一軍出賽，只能黯然結束今年球季。本季在一軍，總計37打數10支安打，打擊率只有0.270，大多數據都創生涯最低。

力求復出的蔣智賢近日也在臉書貼出訓練照片，並期盼能盡快恢復最佳狀態，「球季結束只允許自己休息一星期，早就開始的自我訓練，目標趕上明年開季。」他也道出復健之路的心路歷程，雖然目前的訓練重量對開刀後的他是個考驗，但表明自己絕不會被擊垮，將用毅力撐過去。展現出堅忍不拔的毅力，力拼明年上場機會。