快訊

直播／「珍愛藻礁」意見發表會最終場 潘忠政對上洪申翰

再增兩例Omicron個案！自英、美入境「打過二劑BNT」

中職／「蔣砲」力求明年復出 貼出訓練照展現強大毅力

聯合新聞網 / 綜合報導
蔣智賢在臉書向球迷報告近況，並抱有強勢歸來的決心。。 聯合報系資料照
蔣智賢在臉書向球迷報告近況，並抱有強勢歸來的決心。。 聯合報系資料照

富邦悍將重砲手蔣智賢，今年因右肩傷勢而提前報銷本季賽事，只在一軍出賽11場。而迫不急待想回歸一軍賽場的他，也在臉書向球迷報告近況，並抱有強勢歸來的決心。

蔣智賢雖然傷癒復出後，就在二軍首場開轟，但守備能力似乎還不足以躍上一軍，遲遲等不到機會在一軍出賽，只能黯然結束今年球季。本季在一軍，總計37打數10支安打，打擊率只有0.270，大多數據都創生涯最低。

力求復出的蔣智賢近日也在臉書貼出訓練照片，並期盼能盡快恢復最佳狀態，「球季結束只允許自己休息一星期，早就開始的自我訓練，目標趕上明年開季。」他也道出復健之路的心路歷程，雖然目前的訓練重量對開刀後的他是個考驗，但表明自己絕不會被擊垮，將用毅力撐過去。展現出堅忍不拔的毅力，力拼明年上場機會。

相關新聞

中職／林哲瑄談悍將問題 給出一針見血的答案

富邦悍將隊5年來沒打過總冠軍賽，內部紛爭不斷，也影響人事異動一波接一波，5年來都擔任隊長的林哲瑄，被問到球隊缺少了什麼？...

中職／「釣蝦場」怎麼打烊了？林哲瑄點出自己變得保守

林哲瑄以守備闖蕩江湖，今年全季卻發生7次失誤，守備率寫下生涯新低，恐將是他首次符合資格卻未取得金手套，以往有著「釣蝦場」...

中職／年紀是考量 陳鴻文提不提FA還在猶豫中

陳鴻文今年符合自由球員資格，是否行使權利，他還在猶豫中，他透露與經紀公司的討論方向「不會很兩極」、「不會差太多」。

中職／最後的悍將？陳鴻文亮相球迷喊：大哥不要走

陳鴻文對於是否行使自由球員權利仍在猶豫中，今天出席富邦悍將隊球迷日活動，球迷大喊「大哥不要走」，陳鴻文也抒發心境，每年沒...

中職／洪總選的前兩人 張進德、郭俊麟感觸有感謝與可惜

洪一中接掌富邦悍將隊兵符後的第一次選秀，前兩輪挑進張進德、郭俊麟，兩人只在他麾下效力1年半，就面臨教頭換人，今天受訪談及...

中職／新人王熱門挑好西裝 曾峻岳評獲獎機率50/50

富邦悍將隊新秀曾峻岳是新人王熱門候選，年度頒獎典禮20日即將登場，他的心情也開始緊張了起來，但問到有沒有信心？他自評「一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。