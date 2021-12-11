中職／林哲瑄談悍將問題 給出一針見血的答案

富邦悍將隊5年來沒打過總冠軍賽，內部紛爭不斷，也影響人事異動一波接一波，5年來都擔任隊長的林哲瑄，被問到球隊缺少了什麼？給出一針見血的答案，「贏球吧！」

中職賽季落幕後，幾乎全是悍將隊的戲份，新球季將由新領隊林華韋、新教頭丘昌榮掌舵，丘總成為富邦入主以來的第4任教頭，球隊仍在力拚首座總冠軍。

林哲瑄透露，昨天正好和丘昌榮通上電話，「他也說希望未來一起打拚。」至於洪一中的下台，他坦言有嚇到，「也是謝謝他這兩年帶領我們，我們沒拿到最好成績，也是對他很抱歉，期望往後新的總教練帶領我們拿到好成績，為富邦拿到總冠軍。」

林哲瑄認為，悍將缺少的東西就是「贏球」，「我們一直是在錯誤中學習，一定會有一些紛爭，球員都是往越來越好的方向前進，團隊都還滿和諧，比賽中大家互相學習，有什麼需要幫忙的就互相幫忙。」

悍將的陣容體質不差，卻始終與總冠軍賽無緣，球員星級和戰績無法打上等號，團隊氣氛多次被檢討。林哲瑄對此點出，「沒辦法贏球時，很多東西會被放大。」

林哲瑄強調，「我們也是努力想為富邦爭取最好成績，從春訓開始就是努力，從早練到晚，沒有一刻是偷懶的，棒球比賽本來就是很困難的運動，只能時時刻刻勉勵、不要放棄，最後成績會怎樣不知道，就是盡力去打就好。」