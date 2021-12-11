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中職／年紀是考量 陳鴻文提不提FA還在猶豫中

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
陳鴻文今年符合自由球員資格，是否行使權利，他還在猶豫中。 聯合報系資料照
陳鴻文今年符合自由球員資格，是否行使權利，他還在猶豫中。 聯合報系資料照

陳鴻文今年符合自由球員資格，是否行使權利，他還在猶豫中，他透露與經紀公司的討論方向「不會很兩極」、「不會差太多」。

陳鴻文中職年資8年以上、9年未滿，但在他踏入中職前，大學已念滿4年以上，他有信心以8年年資取得FA資格沒有問題，還自嘲：「規則是說念4年以上，我超過，把大學當醫學院在讀。」

陳鴻文2018年來到悍將延續球員生涯，對球隊有感恩，「這幾年在富邦的感覺非常好，在這邊打球是一件很自在的事，球隊給我很多空間，教練也幫忙我很多，在這邊打球是很開心的事。」至於提不提FA，他目前還沒有答案。

陳鴻文今天被追問是否行使FA，仍無明確答案，聽聞期限是下周三、而非下周一還鬆口氣。他表示，提不提FA這是非常專業的問題，選手很難思考這個問題，交給專業的去做，「經紀公司專業的分析會比我自己想破頭重要。」

他指出，「畢竟我的年紀，大家一直會拿這個出來講，還是要討論出對我未來最好的結果。」目前與經紀公司的討論有無交集？他透露：「不會很兩極，對未來規畫不會差太多，目標差不多。」

陳鴻文也強調，提不提是一回事，眼前仍要先把自己準備好，比起FA，「我比較在意冬天的訓練，好好練習，對自己比較重要。」對於明年定位先發或後援都聽候差遣。

陳鴻文 中職 自由球員

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