中職／主帥年輕化 洪總下台後葉君璋已是五隊最資深

在富邦悍將正式由丘昌榮接掌兵符後，明年中職新球季五隊教頭也正式定案，49歲的味全龍教練葉君璋無論年齡或資歷都位居老大哥，不過整體平均年齡僅44歲，跟進美國職棒朝向教頭年輕化的趨勢。

當洪一中卸下富邦悍將主帥身分時，轉眼間味全龍教頭葉君璋以49歲之姿成中職資歷最深的總教練，帶兵生涯將邁入第6年。恰巧的是，新官上任的丘昌榮只小葉總5天，兩人深厚淵源也從士林國小就開始建起，至今仍是好友。

同為42歲的中信兄弟林威助跟樂天桃猿曾豪駒，兩人也是中山國中前後輩關係。雙方各自與球團簽下3年約，其中助總還剩兩年，曾總則剩最後一年約。年紀最輕的則是39歲的統一獅隊林岳平，2019年才代理獅隊主帥一職，隔年就率隊勇奪冠軍，只可惜今年在台灣大賽遭中信兄弟橫掃、無緣2連霸。

目前五隊教頭只剩曾豪駒沒有季後賽資歷，其他幾位教頭都有台灣大賽經驗。剛接下悍將帥印的丘昌榮去年帶隊與總冠軍賽與冠軍失之交臂，但今年改以首席教練身分跟著中信兄弟一起奪冠，如今將背負帶領悍將奪冠的重任。

事實上教頭年輕化也是大聯盟趨勢，主要原因是年輕教頭比較能接受棒球新觀念，像是近幾年是小市場球隊典範，走在調度間尖端的光芒教頭凱許(Kevin Cash)只有44歲，這幾年奪冠的道奇羅伯茲(Dave Roberts)、紅襪柯拉(Alex Cora)與太空人辛區(A.J. Hinch)全都不滿50歲，而目前全聯盟最年輕的教頭則是雙城隊的波德利(Rocco Baldelli)剛滿40歲。