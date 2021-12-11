快訊

誇張！紐西蘭男子收錢「代打疫苗」 一天內竟打了10劑

台大打莫德納慘變「禿頭少女」 她控求助無門：都在踢皮球

中職／林哲瑄幾乎天天熱線 江國豪春訓回歸沒問題

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
江國豪。圖／富邦悍將隊提供
江國豪。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊投手江國豪今年10月手肘動刀，解決神經壓迫問題，林哲瑄在他術後馬上就打了電話關心，江國豪加碼爆料，林哲瑄的電話幾乎是天天來，他笑說：「可能整年沒看到我、沒人鬧他，他應該覺得很無聊。」他已重啟投球訓練，評估趕上春訓不成問題。

江國豪早在去年季末就遇到手肘骨刺問題，當時評估只需治療、恢復，無奈今年手肘不適的問題始終未解，整季只在一軍出賽1場、4.1局，最終在10月決定開刀。

回想拖了一整年最終決定開刀的關鍵，江國豪說：「畢竟很多是保守治療，沒有達到想要的成果，沒辦法全力丟球，最後決定開刀。」他坦言過程反覆在治療、復健，自己也覺得很頭痛，不解為什麼問題都無法解決，「教練也知道我很無助，安慰我就盡量做，真的沒辦法再做另外的打算。」

開刀後，江國豪馬上就接到老大哥林哲瑄的關心電話，被問到是不是感覺暖暖的？他笑說：「他幾乎每天都打給我，我平常在家看電視看到一半就打來，我也不知道要幹嘛，每天就打來聊幾分鐘就掛掉、怪怪的，可能整年沒看到我、沒人鬧他，他應該覺得很無聊。」

悍將隊在季末陸續啟用新兵，也在先發投手看到不少可用之兵，江國豪明年歸隊面臨的輪值競爭加劇，他對此表示：「我覺得好事欸！好的投手不嫌多，也有學長年紀漸漸比較大了，好的年輕投手上來是好事。」

江國豪 林哲瑄 富邦悍將

延伸閱讀

中職／7冠教頭也沒辦法 讓人迷失的悍將元宇宙

中職／1年1內耗 富邦悍將年年「宇宙邦」變「內鬨邦」

中職／內鬨事件燒整天 悍將回應：布魯斯返家

中職／想成張建銘口中真正強者 郭天信渴望金手套

相關新聞

中職／洪總選的前兩人 張進德、郭俊麟感觸有感謝與可惜

洪一中接掌富邦悍將隊兵符後的第一次選秀，前兩輪挑進張進德、郭俊麟，兩人只在他麾下效力1年半，就面臨教頭換人，今天受訪談及...

中職／古久保離隊有看到新聞 張進德讚他的情蒐超厚

富邦悍將隊在球季結束後開啟「真季後賽」，教練團也面臨動盪，捕手教練古久保健二可望轉戰樂天桃猿隊，捕手張進德也是看新聞知道...

中職／林哲瑄幾乎天天熱線 江國豪春訓回歸沒問題

富邦悍將隊投手江國豪今年10月手肘動刀，解決神經壓迫問題，林哲瑄在他術後馬上就打了電話關心，江國豪加碼爆料，林哲瑄的電話...

中職／家人給勇氣 丘昌榮湊齊最難兩隊帥印

丘昌榮的中職教頭資歷陸續收集中信兄弟、富邦悍將隊，也是職棒界公認教頭位置最難坐的兩隊，要接下帥印真的需要勇氣。丘昌榮對此...

中職／送「幸福」給悍將 兄弟大方祝福丘昌榮

富邦悍將隊新任教頭終於在昨天揭開面紗，就是外傳的丘昌榮，成為隊史第四任總教練，領隊林華韋特別感謝中信兄弟球團的成全，兄弟...

鋁棒聯賽／平鎮演出無安打 連2年與高苑爭冠

高中鋁棒聯賽今天進行4強賽，平鎮高中演出無安打比賽，以6比0擊敗玉里高中；高苑工商則以5比0勝穀保家商，雙雙闖進冠軍戰，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。