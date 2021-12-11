中職／林哲瑄幾乎天天熱線 江國豪春訓回歸沒問題

富邦悍將隊投手江國豪今年10月手肘動刀，解決神經壓迫問題，林哲瑄在他術後馬上就打了電話關心，江國豪加碼爆料，林哲瑄的電話幾乎是天天來，他笑說：「可能整年沒看到我、沒人鬧他，他應該覺得很無聊。」他已重啟投球訓練，評估趕上春訓不成問題。

江國豪早在去年季末就遇到手肘骨刺問題，當時評估只需治療、恢復，無奈今年手肘不適的問題始終未解，整季只在一軍出賽1場、4.1局，最終在10月決定開刀。

回想拖了一整年最終決定開刀的關鍵，江國豪說：「畢竟很多是保守治療，沒有達到想要的成果，沒辦法全力丟球，最後決定開刀。」他坦言過程反覆在治療、復健，自己也覺得很頭痛，不解為什麼問題都無法解決，「教練也知道我很無助，安慰我就盡量做，真的沒辦法再做另外的打算。」

開刀後，江國豪馬上就接到老大哥林哲瑄的關心電話，被問到是不是感覺暖暖的？他笑說：「他幾乎每天都打給我，我平常在家看電視看到一半就打來，我也不知道要幹嘛，每天就打來聊幾分鐘就掛掉、怪怪的，可能整年沒看到我、沒人鬧他，他應該覺得很無聊。」

悍將隊在季末陸續啟用新兵，也在先發投手看到不少可用之兵，江國豪明年歸隊面臨的輪值競爭加劇，他對此表示：「我覺得好事欸！好的投手不嫌多，也有學長年紀漸漸比較大了，好的年輕投手上來是好事。」