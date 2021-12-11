日職／陽岱鋼現實考量難回中職 日媒分析回歸火腿的可能性

陽岱鋼宣布不續約巨人後，未來動向受人關注。據日媒報導《Aera.dot》分析，陽岱鋼曾考慮回中職獻技，但考量現實可能性低；不過或許能與火腿隊再締結良緣，並形容若成真這會是由新監督「BIG BOSS」新庄剛志帶給球迷的一份大禮。

報導中引述一名球團人士指出，雖然有不少人認為思鄉心切的陽岱鋼可能返台打球，不過就現實考量，日職的水準還是較高，整體來說資源條件也較好。即便陽岱鋼可能會在日職遭受減薪，但只要他能繳出過往的身手，或許還能再度受到重視。

文中也提到，雖然陽岱鋼有不錯的運動天賦，但近年來受傷病所困，使他表現不如以往，也讓他本季只能屈居巨人二軍，沒有發揮的空間。但大部分媒體與球迷仍肯定他的比賽風格讓人印象深刻，看好他能從谷底反彈。

先前傳出有球隊想網羅陽岱鋼，包括軟銀、歐力士等，其中老東家火腿也被點名是不錯的落腳選擇。若是陽岱鋼回鍋火腿的話，或許能在新監督新庄的重建制度下，打出新一波高潮，也能與陣中重砲王柏融組成台灣連線，攜手率火腿重返榮耀，這對火腿會是很棒的補強。此外以薪水層面來說，若以王柏融旅日前在桃猿的2400萬日圓左右為基準，這金額日本球團是給得起的。

陽岱鋼和新庄過往在火腿大多只有一面之緣，2006年是新庄退役前最後在一軍出賽，而那時陽岱鋼還在二軍拼搏，但即便如此當時他們仍穿著同樣的球衣，為同隊效力。究竟新庄最終能否為火腿陣容再增添一份大禮，備受球迷們矚目。