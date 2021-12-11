中職／古久保離隊有看到新聞 張進德讚他的情蒐超厚

富邦悍將隊在球季結束後開啟「真季後賽」，教練團也面臨動盪，捕手教練古久保健二可望轉戰樂天桃猿隊，捕手張進德也是看新聞知道，最感謝他在情蒐部分給自己的幫助。

張進德表示，「他是很好的教練，在情蒐這部分給我們的資訊很多，對我的幫助滿大的。」他在去年剛入隊時，曾一度因為對中職打擊習性仍不熟悉，暫時卸下捕手任務，他說：「進來的一年半，他讓我在蹲捕、配球的想法，比剛進來好很多，就是覺得很感謝他，有看到新聞說要離隊了。」

張進德直誇古久保的情搜做得好又細，用手指比畫「紙都這麼厚！」他提到，古久保的情搜內容包括每一隊九宮格、變化球哪些是熱點，會不會打第一球，「知道什麼位置、什麼球路，對手打比較好，他看這種小細節的部分，真的很厲害。」

張進德表示，少了古久保後，這些部分或許自己要多花一些時間研究；對於古久保離隊，先是開玩笑說：「在別隊情蒐我們嗎？畢竟他最了解我們。」但也強調，情蒐只是情蒐、並非絕對，還是要看臨場。