中職／洪總選的前兩人 張進德、郭俊麟感觸有感謝與可惜

洪一中接掌富邦悍將隊兵符後的第一次選秀，前兩輪挑進張進德、郭俊麟，兩人只在他麾下效力1年半，就面臨教頭換人，今天受訪談及此事，兩人都說出感謝。

洪總2020年球季轉戰悍將，兩季下來，球隊戰績未見好轉，依然與總冠軍賽絕緣，他在球季後主動請辭，最多冠、最多勝教頭只撐兩年下台，而悍將隊在他任內共經歷兩次選秀，去年的第一指名選進張進德、第二指名相中郭俊麟。

被問到洪總下台一事，張進德表示，「很感謝他，從他選我進來到富邦，給我很多機會，非常感謝他。」

郭俊麟因為動TJ韌帶置換手術，復建進度花了比自己預期更久的時間，直到今年球季尾聲才復出，僅在洪總麾下出賽2場，是他覺得比較可惜的地方。

郭俊麟說：「選秀是他把我選進來，本來很期待今年下半季可以為他貢獻，比較可惜是遇到撞牆期，耽誤比較長時間，只有為他投到兩場比賽，本來想說明年可以比較正常出賽，結果遇到這個問題。」

新上任的領隊林華韋，郭俊麟一點都不陌生，「我高中畢業時，是他找我去台體，滿感謝他讓我有繼續升學的機會。」他也透露，林校長當時或許是對他期待比較高，所以也相對對他比較嚴厲，「比較少用鼓勵的方式，對我的態度比較嚴一點。」

從過去台體，到現在的悍將，又與林華韋重聚，郭俊麟說：「還滿特別的，過去在台體也是富邦（公牛隊），進來沒多久又遇到他，很像他來這裡又當校長的感覺。」