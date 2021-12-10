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中職／搶救「貧打邦」 丘昌榮盼針對選手特質對症下藥

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將新任總教練丘昌榮。 報系資料照
富邦悍將新任總教練丘昌榮。 報系資料照

富邦悍將隊確認由丘昌榮接掌兵符，合約年限不公開。球隊近年的「貧打邦」特色，打擊專長的丘昌榮以往從敵軍的角度觀察這支球隊，認為打者素質好、個人實力優秀，針對打擊困境，他說：「初步構想是未來還是先跟教練團開會，在有了更深入的了解後也會逐一針對每位球員的特質再給予幫助。」

悍將隊球員星級無法兌現在戰績上，打擊被詬病最多，去年團隊打擊率2成89、總得分632分，居4隊之末，今年打擊率2成54、總得分499分，也只贏過新軍味全龍隊。

被問到悍將隊的打擊狀況出在哪裡？丘總表示，能夠加入中華職棒，每一位球員都具有一定的實力，「就我以前從旁觀察，悍將打者的素質也相當不錯，富邦悍將是一支很有競爭力的隊伍，球員個人實力很優秀，在洪一中前輩的帶領下，不論是資深球員或是中生代球員，以及季末我也有觀察到他們有很多具有潛力的年輕球員，其實都有很好的表現。」

針對選手的打擊問題，他表示初步構想是未來還是先跟教練團開會，有了更深入的了解後，逐一針對每位球員的特質再給予幫助，「現在剛上任之際，還無法就單一球員進行個別回覆，等到正式提交保留球員名單後，會再跟大家做說明。」

丘昌榮上任後，與新任領隊林華韋一致的方向，都是希望開通溝通順暢的管道，「雖然我不是一位很資深的總教練，但我會盡力了解每一位成員的想法，幫助凝聚整個團隊士氣。」

丘昌榮 富邦悍將 味全龍

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