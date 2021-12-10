中職／會長暖爆動用特別條款 洋將未出席領獎照領全額

中職將在20日舉辦年度頒獎典禮，過往選手未出席將會獎金打5折，今年在疫情賽季有變通作法，聯盟今天宣布體恤洋將思鄉心切，會長蔡其昌決定動用特別條款，洋將未出席領獎仍可領到全額獎金。

中職為了鼓勵選手出席頒獎典禮，聯盟規章明定，各獎項得獎人須親自出席領獎，如未出席頒獎典禮，獎金將會減半。

然而今年受到疫情衝擊，賽季延宕多時，史上首度進行12月的總冠軍賽，也因為防疫境管趨嚴，造成許多洋將與家人出入境不便，因此許多人在球季結束後都急於返國，包括勝投王布雷克、三振及防禦率王德保拉都已返鄉，確定不會親自出席領獎，兩人也是年度MVP的熱門候選人。

聯盟表示，中職為體恤洋將們返鄉心切，蔡其昌特別動用特別條款，免除洋將未親自出席頒獎典禮造成獎金減半之問題，改以錄影方式發表感言取代，希望給予今年疫情辛苦的中職洋將們更多溫暖。