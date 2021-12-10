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棒球／剛接手悍將領隊 林華韋入主名人堂

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
譚信民為台灣棒球名人堂新成員。本報資料照片
譚信民為台灣棒球名人堂新成員。本報資料照片

台體大校長林華韋才剛準備接手富邦悍將領隊，今天台灣棒球名人堂協會也宣布林華韋成為新成員，與美和青少棒青棒創辦人徐傍興、台灣第1位旅美球員譚信民、1988年奧運中華隊總教練林家祥等4人一起入堂。

2022年第九屆名人堂票選今天開票，前八屆已有30位名人堂，票選方式分為業餘、職業兩大類，業餘時期候選人交由15位提名甄審委員負責票選，職棒時期候選人則交由57位遴選委員票選，必須超過投票委員的四分之三才能達到當選門檻。

今年業餘時期實際投票數14張，林華韋和徐傍興在業餘時期特別奉獻類分別獲得13和11票；譚信民、林家祥則在業餘競技類各獲12和11票，光榮入堂。

職棒時期票選部分，實際回收52張選票，有效45張，連2年無人入堂，其中以8月因肝癌過世的王光輝獲29票最多，其次是陳金鋒的28票和謝長亨的27票，都未達門檻。

現年63歲的林華韋，出身七虎少棒，選手時期多次入選國家隊，不僅是1984年洛杉磯奧運中華隊摘下銅牌的成員，亦在2001年亞洲錦標賽、2006年第一屆世界棒球經典賽等多次擔任中華隊總教練。2013年出任台灣體育大學校長，成為首位棒球出身的大學校長，並擔任中華棒球協會副理事長和亞洲棒球總會祕書長，2019年獲體育署運動精英獎的終身成就獎。

出生屏東縣內埔鄉美和村的徐傍興，是光復後台大醫院首任外科主任，1952年創立「徐外科醫院」，為全台私立最大規模的外科醫院，出錢、出力創主美和中學，組成美和青少棒、青棒隊，培育出江仲豪、楊清瓏、徐生明、李居明、趙士強等名將，是開啟「南美和、北華興」長期分庭抗禮的重要推手。

譚信民在1969至1973年連續多次入選國手，代表中華隊參與亞錦賽、洲際盃、世錦賽，並曾於1972年第二十屆世錦賽獲三振王及最佳投手獎的殊榮。他在1974 年前往美國職棒小聯盟闖蕩，成為台灣到美國打職棒的第一人，並自學蝴蝶球，被譽為「蝴蝶球王子」，1991年至1993年擔任三商虎隊總教練。

1988年奧運擔任中華隊總教練的林家祥，是1960 年代開南商工青棒隊內野手，鎮守二、游大關，曾打過台電、經濟部及陸軍棒球隊。退休後陸續擔任陸軍隊、台電隊教練，1977 年起更被委以重擔，歷任洲際盃、世界盃、亞錦賽及漢城奧運的中華隊代表隊教練，1997年接掌統一獅隊兵符，卸任後又回到基層，執教於高雄市三民高中、三信家商，培育新秀球員。

林家祥為台灣棒球名人堂新成員。本報資料照片
林家祥為台灣棒球名人堂新成員。本報資料照片
剛宣布為富邦悍將領隊的林華韋（前）也入堂。本報資料照片
剛宣布為富邦悍將領隊的林華韋（前）也入堂。本報資料照片

中華隊 棒球 林華韋

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