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中職／集滿最難當的2隊教頭 丘昌榮解釋勇氣來源

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

丘昌榮接下富邦悍將隊兵符，中職教頭資歷陸續收集中信兄弟、悍將隊，也是業界公認教頭位置最難坐的兩隊，要接下帥印真的需要勇氣。丘昌榮對此則是認為，不管是哪支球隊、哪個位置，其實都不容易，決定接下任務，是因為家人的支持，給了他勇氣與決心。

中信集團接手兄弟後，8年共啟用6任教頭，丘昌榮是第5任，2020年執掌兵符率隊闖進總冠軍賽，在3勝1敗優勢下失冠，他主動交出兵符，退居首席教練位置，結束1季主帥光景。

悍將隊換教頭的速度也不落兄弟之後，富邦在2017年入主以來，教頭從葉君璋、陳連宏換到洪一中，5季已用3任教頭，連資歷最顯赫的洪總也僅撐2年下台，丘昌榮成為隊史第4任教頭。

兩支金控球隊的教頭位置不好坐，兄弟過去背負拿不到冠軍的束縛，悍將隊更是連總冠軍賽都沒打過，而丘昌榮先後擔任兄弟、悍將教頭，挑戰全中職兩個最難坐得久、坐得穩的位置。

丘昌榮對此強調，「不論在哪個球隊或哪個位置，其實都很不容易。」決定出任的關鍵，他說：「還是因為有家人的支持，給了我繼續向前挑戰的勇氣與決心。」

丘昌榮坦言，「這是一個很不容易的決定，但在家人的支持下，我還是決定接下這份任務，給自己挑戰自己的機會，感謝富邦球團對我的器重，我一定會全力以赴幫助球隊拿下總冠軍。」

丘昌榮也感謝兄弟的栽培，他表示，「過去8年從打擊教練、首席教練再到總教練，一路上不斷給予我學習的機會。再來要感謝富邦悍將及林校長對於我的肯定，在我將近50歲的時候，給我一個全新的挑戰機會。」

丘昌榮 富邦悍將 中職

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