鋁棒聯賽／平鎮演出無安打 連2年與高苑爭冠

高中鋁棒聯賽今天進行4強賽，平鎮高中演出無安打比賽，以6比0擊敗玉里高中；高苑工商則以5比0勝穀保家商，雙雙闖進冠軍戰，連2年爭冠。

平鎮對上玉里的賽事，平鎮開路先鋒許庭綸敲出首局首打席全壘打，率先攻下1分；3局下李勛傑遭觸身球上壘後，胡振利、劉軒誌、胡振義、王緯綸安打連發，加上暴投平鎮一舉添得4分；到了6局下，田明倫、机崇瑋先後敲出安打再下一城，平鎮以6比0獲勝。

平鎮此戰採取投手車輪戰，林維恩先發2局就飆出6次三振，林孟佶接手2局、潘詳淯2局4K、朱宏樺1局2K，4任投手不僅沒失分，也沒被打出任何安打，合力演出無安打比賽，幫助平鎮隊史第8度前進冠軍戰。

平鎮教練羅健銘表示，「今天投手都正常發揮，沒想過會讓對方無安打比賽，不過12支安打加上對方幾次保送僅得6分，代表串聯不夠好，還要再更好。」

高苑對上穀保，高苑開賽利用保送展開攻勢，辛誌揚、高志誠、簡百廷接連敲安打，加上失誤單局得3分；2局上辛誌揚敲出安打再得1分，5局上王紹帆敲二壘安打加上暴投、失誤再添1分，終場以高苑5比0擊敗穀保。

高苑先發投手陳靖澤前5局力保不失，只被敲出3安打，投到6局下出現保送、安打，高苑換上謝義城登板解決危機，一路投完比賽也沒掉分，再加上穀保全場出現4次雙殺打，2人聯手演出完封秀。

高苑總教練李來發表示，先發投手陳靖澤有企圖心想丟這一場，對強隊都能化解危機，對他未來先發會增加不少信心；打擊則是一開始先拿3分，也讓投手比較好投，氣勢、球運都站在高苑這邊。

平鎮要挑戰3連霸，與高苑連2年在冠軍戰對決，李來發說，明天將全力以赴、平常心以對；羅健銘則說，不管對手是誰，目標只有一個就是冠軍。