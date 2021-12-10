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中職／準備搶票！中職頒獎典禮20日舉行 開放球迷進場
「2021明台產險中華職棒頒獎典禮」將於12月20日在台北萬豪酒店隆重登場，典禮開放球迷購票進場，限量272席，一同參與選手得獎的重要時刻，為他們努力整年的成果大力喝彩。
呼應2021年度口號「UNITED FOR BASEBALL」，今年頒獎典禮以「凝聚」為主題，象徵在疫情之下，聯盟、球團、民眾與政府凝聚一心，不分你我團結對抗疫情。
沒有球迷的全力支持，中職也無法如此順利完成賽季，這趟不可思議的旅程，球迷也不能缺席，因此今年頒獎典禮開放球迷共同參與，推出限量272席、1200元套票（含價值2000元以上商品）。
15日14:00起於全家售票系統開放購票，民眾可到全家便利商店或是FamiTicket全網購票網搶購，頒獎典禮相關訊息，請鎖定中華職棒官網以及官方社群平台。
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