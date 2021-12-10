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中職／兄弟教頭換穿球衣 丘昌榮是隊史第二人

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦新任總教練丘昌榮。 報系資料照
富邦新任總教練丘昌榮。 報系資料照

翻開兄弟隊史，歷任總教練的職棒生涯多半在此收尾，當上兄弟教頭又轉戰其他球隊的十分少見，但丘昌榮也僅是隊史第二人，第一位是「魔術師」山根俊英。

富邦悍將隊今天宣布由丘昌榮接掌兵符，成為富邦集團入主後的第四任總教練，丘昌榮自2014年起在中信兄弟隊執教，歷任打擊教練、首席教練、農場主管，2020年更成為中信兄弟隊史第五任總教練。

含前身兄弟象，丘昌榮則是隊史第16任教頭，也是第二位轉披不同球衣的總教練，第三任總教練山根俊英執教三年後在1995年離隊，到1997年時轉戰台灣大聯盟，改當高屏雷公隊教頭。

山根俊英在1993年接下森下正夫的棒子，率領兄弟象隊拿下兩座總冠軍，完成中職史上第一次的三連霸，然而1995年季後，兄弟球團「將朝教練本土化目標前進」，委婉結束與山根的賓主關係。

山根俊英回到家鄉日本休息，在1996年8月獲得新成立的台灣大聯盟邀請，在加盟記者會上還打趣說道：「我又回來變魔術了。」從1997年到1999年球季，他連續三年擔任高屏雷公隊總教練，並於1998年率隊奪下例行賽冠軍。

丘昌榮 中信兄弟 大聯盟

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