棒球／為何金援尼國蓋球場就美美的？網嘆：台灣怎差這麼多
台灣在2017年3000萬美元（約新台幣8億3136萬）資助前友邦尼加拉瓜興建媲美大聯盟等級的棒球場，如今兩國斷交，除了過往的邦交情誼已成往事，尼加拉瓜棒球場的外型也引起網友熱烈討論：「為何在國外可以蓋的有特色又舒適，但在台灣就那個公版模樣？」
有球迷在PTT放上尼加拉瓜棒球場的照片，詢問為何同樣的金主出資，與國外球場相較之下，國內棒球場就是一副「公版模樣」，並表示很希望台灣也有一座特色型的球場。
底下網友附和台灣的球場的確待改進：「哇每個座位都有杯架，羨慕」、「中華民國美學」、「就沒心而已，台灣怎可能蓋不出來」。不過也有網友反駁：「廠商資源有差吧，土地或許也便宜」、「應該是設計的問題吧，台灣球場的設計思維跟美式的球場設計是截然不同的」、「其實滿像洲際跟桃園的啊，不是嗎」。
#A5DiasDeLaVictoria— Siemprealfrented1 (@Siemprealfrent3) November 3, 2021
Espectacular 🤩🤩
🎥🎥 Del ambiente en el Estadio Nacional 🏟️ de #Nicaragua
Séptimo Juego de la SerieFinal del Pomares2021⚾
👉Indígenas de Matagalpa⚾
🆚
👉Los Dantos⚾#FuerzaDePuebloQueVence pic.twitter.com/VNXthn78TO
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