快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

棒球／為何金援尼國蓋球場就美美的？網嘆：台灣怎差這麼多

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣曾協助尼加拉瓜興建大聯盟等級的棒球場。 歐新社
台灣曾協助尼加拉瓜興建大聯盟等級的棒球場。 歐新社

台灣在2017年3000萬美元（約新台幣8億3136萬）資助前友邦尼加拉瓜興建媲美大聯盟等級的棒球場，如今兩國斷交，除了過往的邦交情誼已成往事，尼加拉瓜棒球場的外型也引起網友熱烈討論：「為何在國外可以蓋的有特色又舒適，但在台灣就那個公版模樣？」

有球迷在PTT放上尼加拉瓜棒球場的照片，詢問為何同樣的金主出資，與國外球場相較之下，國內棒球場就是一副「公版模樣」，並表示很希望台灣也有一座特色型的球場。

底下網友附和台灣的球場的確待改進：「哇每個座位都有杯架，羨慕」、「中華民國美學」、「就沒心而已，台灣怎可能蓋不出來」。不過也有網友反駁：「廠商資源有差吧，土地或許也便宜」、「應該是設計的問題吧，台灣球場的設計思維跟美式的球場設計是截然不同的」、「其實滿像洲際跟桃園的啊，不是嗎」。

尼加拉瓜 桃園

相關新聞

中職／兄弟教頭換穿球衣 丘昌榮是隊史第二人

翻開兄弟隊史，歷任總教練的職棒生涯多半在此收尾，當上兄弟教頭又轉戰其他球隊的十分少見，但丘昌榮也僅是隊史第二人，第一位是...

中職／丘昌榮不會出席封王遊行 兄弟球團給予祝福

富邦悍將隊今天宣布招攬丘昌榮擔任總教練職務，原屬球隊中信兄弟隊也給予祝福，樂見教練有更好發展，對於台灣棒球有更多貢獻，不...

中職／準備搶票！中職頒獎典禮20日舉行 開放球迷進場

「2021明台產險中華職棒頒獎典禮」將於12月20日在台北萬豪酒店隆重登場，典禮開放球迷購票進場，限量272席，一同參與...

中職／FA有大紀錄製造機 野手部門看「3林」

今年符合自由球員資格者，不少人將在來年成為大紀錄製造機，打擊部門的「三林」，林智勝新球季的每一轟，都是中職前32年沒人到...

中職／FA有大紀錄製造機 陳禹勳500出賽史上第3人預備

今年符合自由球員資格者，不少人將在來年成為大紀錄製造機，投手部門最可能「上架」的「雙陳」，陳禹勳有望在明年成為500場出...

中職／洪總跌落天壇 胡金龍將可「潛龍出海」？

中華職棒31年日前在爪迷們殷頸期盼下，以拋下黃色彩帶方式，畫下句點，好不容易擺脫了「安心亞」悲情。反觀，同樣身為金控球團的富邦悍將，仍是深陷在一股愁雲慘霧低氣壓之中。 早在球季仍未結束前，富邦悍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。