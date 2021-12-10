韓職／轉戰培證英雄討好韓國球迷 普伊格：我好愛柳賢振

被台灣網友戲稱為「溥儀哥」的古巴強打普伊格（Yasiel Puig）過去因狂野球風受到矚目，不過自2019年球季後，他就未再登上大聯盟舞台，昨傳出他加盟韓職培證英雄隊的消息，他表示將「在球場展現棒球興奮刺激的一面給球迷們」，此話一出也讓網友笑道：「興奮刺激的一面是…？」

有「野馬」之稱的普伊格在2012年自古巴叛逃，隔年坡道奇戰袍登上大聯盟，隨即以驚人的雷射肩和狂野的打擊能力成為矚目焦點。不過，他散漫的個性也表露無遺，練球、比賽遲到已是家常便飯，令隊友和教練非常受不了。2019年球季結束後，他遭守護者（前印地安人隊）釋出，今年參加墨西哥聯盟，明年賽季則將轉戰韓職。

受訪時，普伊格談到，他收到很多來自韓國球迷的訊息，感受到滿滿的愛，因此很期待到韓國打球。被問及對韓職的想法，普伊格則提及過去在道奇時期的隊友柳賢振：「我好愛柳賢振。雖然以前跟他語言不是很通，但跟他一起打球那段時間真的很好玩。我對韓國人的印象就像是柳賢振一樣，感覺都是好人。」

普伊格也期許自己能帶領英雄隊奪下好成績：「我以前在大聯盟時常常帶領球隊打進季後賽，我希望能把這些經驗分享給英雄隊的隊友，也希望和隊友能像朋友一樣親近。」

此外，普伊格也表示自己將樂於與球迷互動：「希望明年能在球場展現棒球興奮刺激的一面給球迷們，而且我會盡可能把我的生活分享給球迷。」不過此話一出，不免讓人聯想到他先前在大聯盟種種「狂野」的表現，網友留言：「『興奮刺激的一面』是哪一面就不好說了」、「跟韓國人打起來應該也蠻好看的」。